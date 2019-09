La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac) ha assegurat que la policia catalana no compta amb efectius per garantir la seguretat i ha afirmat que la reunió sobre li pla estratègic 'Barcelona Ciutat Segura' "no deixa de ser un paripé de cara a la galeria".









En un comunicat aquest dijous, ha afirmat que "és impossible revertir la situació d'inseguretat a la ciutat de Barcelona mentre el conseller d'Interior, Miquel Buch, continuï donant l'esquena" als sindicats policials que representen els 16.000 membres dels Mossos d'Esquadra.





Han assegurat que pateixen "uns horaris infernals" que varien a discreció, han dit, i han afegit que hi ha una fuita d'agents de Mossos d'Esquadra a les policies locals o altres cossos que tenen reconeguts pagaments superiors per hores extraordinàries o la jubilació anticipada als 59 anys.