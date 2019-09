L'ANC factura 3,7 milions amb la venda de samarretes de la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha venut prop de 250.000 samarretes amb motiu de la Diada de l'11 de setembre, el que suposa una facturació propera als 3,7 milions d'euros.





La venda d'aquests articles es produeix des de fa anys i serveix per finançar part de les seves activitats, així com per ajudar a alguns dels protagonistes del procés amb les seves fiances.

Segons les previsions, fins dimecres es vendran moltes més.





Segons la pàgina web de l'ANC, la xifra de samarretes venudes arriba fins a les 178.000, fet que suposa un augment del 5% respecte a l'any passat, tot i que la dada ha anat incrementant-se.





L'entitat valora positivament la xifra perquè, segons la seva opinió, demostra "que la societat catalana percep com a molt necessari col·laborar amb la compra de samarretes com a eina imprescindible de finançament de l'Assemblea per poder assumir i dur a terme els centenars d'actes que es duen a terme durant la resta de l'any".





La xifra de busos reservats per assistir a la Diada es manté similar a la de l'any passat, al voltant dels 450. Per contra, la xifra d'inscrits ha caigut un 25%, i se situa en 37.500.





L'Assemblea interpreta aquest descens d'inscrits com una conseqüència a que aquest any no s'hagi organitzat cap 'performance' i que, per tant, "els assistents no veuen la necessitat d'inscriure tot i que tenen la intenció d'anar". No obstant això, l'entitat fa una crida a que la gent s'inscrigui igualment, per garantir l'èxit de l'organització.