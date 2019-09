El Tribunal Superior de Londres avala la suspensió parlamentària de Boris Johnson

El Tribunal Superior de Londres ha rebutjat el recurs en contra de la suspensió parlamentària que va sol·licitar el primer ministre, Boris Johnson, tot i que el dictamen no és definitiu i es pot recórrer davant del Suprem.









Johnson va sol·licitar a finals d'agost la fi de la sessió del Parlament i un període de cessament d'activitats des de mitjans de setembre a mitjans d'octubre. Els diputats tornarien a la feina poc abans de la data del Brexit.





El Tribunal Superior londinenc s'ha pronunciat aquest divendres arran d'un recurs que ha presentat l'activista i empresària Gina Miller, que ha rebut, entre d'altres, el suport de l'ex-primer ministre John Major. La demandant atribuïa a Johnson un "abús il·legal de poder", segons la radiotelevisió pública BBC.





L'OPOSICIÓ NO VOL ANAR A ELECCIONS





Tanmateix, el 'premier' ha rebut un revès a la seva proposta d'anticipar les eleccions al Regne Unit. L'oposició, tant interna com externa del partit conservador, s'ha conjurat per votar el proper dilluns en contra d'una moció per avançar els comicis.





En tractar-se d'una convocatòria electoral fora de plaç, Johnson necessita el suport de dues terceres parts de la Cambra dels Comuns. Malgrat que els laboristes i liberaldemòcrates no veuen malament tornar a les urnes, prefereixen evitar una sortida sense acord de la Unió Europea abans que celebrar unes noves eleccions.