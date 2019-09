L'Institut Josep Carreras aconsegueix matar cèl·lules mare leucèmiques amb antihistamínics

Investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras de Badalona (Barcelona) que estudien la leucèmia mieloide aguda (LMA) han demostrat en assajos preclínics que un grup d'antihistamínics poden matar cèl·lules mare leucèmiques.









L'estudi, publicat a 'EBioMedicine', va tenir una primera fase d'investigació i rastreig de molècules per procediments informàtics, i després va provar en mostres de laboratori i ratolins aquest tipus d'antihistamínics que, per un mecanisme diferent al de la seva funció antial·lèrgica, penetren en les cèl·lules leucèmiques i provoquen que fallin.





Tot i que actualment aquests fàrmacs no poden usar-se contra la leucèmia per la seva ràpida degradació i perquè no hi ha una tècnica que els administri directament sobre les cèl·lules malaltes, l'equip treballa per fer-los més estables, alhora que desenvolupa un mecanisme per a administrar-se directament sobre cèl·lules mare leucèmiques, ha explicat la Fundació Josep Carreras en un comunicat.





Aquests fàrmacs penetren en els òrgans de la cèl·lula encarregats de metabolitzar l'energia (mitocòndries) i en els encarregats de la digestió cel·lular (lisosomes), provocant que les cèl·lules morin i provocant la seva funció de diferenciació, per la qual, en el cas de les cèl·lules mare de la leucèmia, generen els tipus de cèl·lules leucèmiques madures que es troben en el tumor i que són més sensibles a la quimioteràpia.





"Això no afecta les cèl·lules sanes perquè el procés de transformació de les cèl·lules leucèmiques porta implícit que les mitocòndries i els lisosomes siguin més fràgils", un avantatge per al creixement del tumor que es converteix en un desavantatge amb la troballa de l'institut Josep Carreras , ha explicat la líder del treball, la investigadora Ruth M. Risueño.





El grup de Risueño, que ha comptat amb la col·laboració del metge Josep Maria Cornet-Masana, investiga la leucèmia mieloide aguda i les cèl·lules mare, que fan que es propagui, perduri i fins i tot reaparegui després de ser tractada, una recaiguda que pot ser degut a que una quantitat petita de cèl·lules mare malaltes s'hagin fet resistents al tractament.





Es tracta d'una de les leucèmies amb pitjor pronòstic, ja que el seu tractament amb quimioteràpia remet a un 50% a un 85%, i té un alt índex de reincidència.





Les cèl·lules mare leucèmiques poden renovar-se indefinidament, de manera que es mantenen, o diferenciar-se, de manera que generen diferents tipus de cèl·lules madures que es troben en el tumor, majoritàries en la leucèmia i més sensibles a la quimioteràpia que les cèl·lules mare, que són les que s'encarreguen de mantenir la malaltia, i que poden eliminar-se o induir-les a la seva mort o la seva diferenciació.





"Si s'aconsegueix diferenciar totes les cèl·lules mare leucèmiques, s'esgotaria aquesta població i, per tant, es perdria la capacitat de manteniment de la malaltia i les possibilitats de regeneració i recaiguda", ha observat Risueño, que centra en aquest objectiu gran part del seu treball.