Junqueras replica Puigdemont: "Des de quan votar afebleix les institucions"?

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat aquest divendres l'expresident, Carles Puigdemont, per defensar que "votar afebleix les institucions".









"No s'havia vist mai que algú digui que el fet de votar afebleix les institucions", ha expressat el líder republicà a la presó provisional a la presó de Lledoners a través d'un tuit.









Junqueras havia manifestat la possibilitat de convocar eleccions catalanes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra ell i la resta de líders polítics impulsors de l'1-O que es troba reclosos a la presó, i el President del Parlament, Roger Torrent, va plantejar un govern de concentració com a resposta per a "enfortir les institucions".





Dimecres, en una roda de premsa a Brussel·les amb el president Quim Torra, Puigdemont va rebutjar les dues opcions sota l'argument que "l'enfortiment de les institucions no és compatible amb les presses electorals".





L'expresident s'havia reunit amb diputats, senadors i consellers de JxCat i, després de la reunió va sostenir: "Les institucions s'han de reforçar i les eleccions debilitarien les institucions. En un cicle que vindrà presidit per una condemna al Govern i al Parlament de Catalunya, tant Govern com Parlament han de respondre forts i ara tenim una majoria clara".