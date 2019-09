L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha rebutjat aquest dimecres una convocatòria electoral en resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els impulsors de l'1-O i ha afirmat que segueix "a disposició del Parlament" si la càmera considera que ha d'investir-lo president.









Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels president de JxCat al Congrés i al Parlament, Laura Borràs i Albert Batet respectivament, després d'una reunió a Brussel·les (Bèlgica) amb diputats, senadors i consellers del seu partit.





Puigdemont ha iniciat la seva intervenció abordant un eventual avançament electoral com a possible resposta a la sentència --tal com han plantejat alguns dirigents d'ERC-- i ha tancat que "l'enfortiment de les institucions no és compatible amb les presses electorals".





"Una de les conclusions de tots els diputats del grup és que les institucions s'han de reforçar i les eleccions debilitarien les institucions. En un cicle que vindrà presidit per una condemna al Govern i al Parlament de Catalunya, tant Govern com Parlament han de respondre forts i ara tenim una majoria clara", ha tancat.





Preguntat per si descarta ser investit president de la Generalitat, ha subratllat: "Des del 22 de desembre estic a disposició del Parlament de Catalunya. Molt especialment des del 30 de gener del 2018, estic a disposició del Parlament de Catalunya. Fins i tot després del meu suspensió en juliol de l'any passat, continuo estant a disposició del Parlament de Catalunya".





Amb tot, Puigdemont està a l'espera que es resolguin les seves al·legacions judicials per no poder exercir com a eurodiputat: va sortir escollit en les eleccions, però no va acudir a la Junta Electoral Central a recollir la seva acta per tenir una ordre de detenció i no ha pogut exercir a l'Eurocambra.





"En el moment que sigui eurodiputat, com és incompatible, hauré de prendre una decisió, ara estic amb la meva defensa per poder representar un milió de catalans que no tenen ningú que els representi", ha dit.





També en resposta als periodistes sobre si des del Parlament tornaran a intentar investir Puigdemont, Torra ha recordat que va assumir la presidència amb dos objectius clars: "Un és la restitució del president Puigdemont i l'altre fer tots els esforços per arribar a la constitució catalana", encara que ha insistit que ara la prioritat de Puigdemont és que se li reconegui com a eurodiputat.





"Estem concentrats en això, però és evident que l'objectiu d'investir Puigdemont continua aquí", ha afegit el president, que també ha criticat que els que van votar a Puigdemont a les eleccions europees no tinguin representant a l'Eurocambra.