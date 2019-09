Agents del Grup de Delinqüència Tecnològica de la Brigada Provincial de Policia Judicial han alertat sobre una nova campanya detectada de falsos correus electrònics extorsionant sota l'amenaça de difondre imatges íntimes.





No és la primera vegada que les forces de seguretat adverteixen sobre aquesta classe de delictes anomenada en anglès phishing. Amb l'auge de les noves tecnologies, les tècniques per robar dades personals i usar-los en la nostra contra han evolucionat.

Obtenir un historial mèdic per fer xantatge o apropiar d'una targeta de crèdit pot aconseguir si s'aconsegueix convèncer el seu amo que està sent objecte d'un xantatge. Res més fàcil de recórrer a l'amenaça de difondre la vida íntima per provocar una por insuportable a la víctima perquè aquesta proporcioni voluntàriament les seves dades personals.









BITCOINS I VÍDEOS SEXUALS





La Prefectura Superior de Policia d'Astúries té coneixement d'una campanya massiva d'enviament de correus electrònics extorsionant a les persones que els reben sota l'amenaça de difondre imatges de contingut íntim i sexual si no paguen una quantitat de diners en la moneda virtual de bitcoins.





El ciberdelinqüent amenaça amb enviar a tots els contactes de la persona que rep el correu un vídeo masturbant després d'haver pogut activar i gravar amb la càmera web de forma remota.





Per part de la Policia Nacional es recomana ignorar aquest missatge, i en qualsevol cas no accedir al xantatge, atès que reforça la posició de control del cibercriminal, i en cas d'accedir al pagament, insistirà en realitzar novament altres pagaments.





En qualsevol altre cas, si s'ha accedit al xantatge i realitzat el pagament, es recomana recopilar tota la informació possible al respecte (captures de pantalla, correu electrònic, missatges, etc.) i presentar una denúncia davant les FFCCS.