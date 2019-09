Les confluències d'Unides Podem pressionen Iglesias perquè es pronunciï ja sobre la investidura

Izquierda Unida i les confluències d'Unides Podem pressionen Pablo Iglesias perquè es decideixi ja sobre si dóna suport a una investidura de Pedro Sánchez o, en cas contrari, hi haurà repetició d'eleccions generals.









Consideren que la negociació amb el PSOE és difícil i que ha arribat el moment de dir 'sí' a un Govern socialista sense obtenir gairebé res a canvi. Mentrestant, l'equip negociador intenta esgotar tots els terminis.





Fonts coneixedores de les negociacions sostenen que no cal estar en suspens fins al 23 de setembre, com era previsible, sinó que és possible avançar aquesta decisió a la setmana que ve.





La pressió per donar suport a Sánchez i no repetir eleccions té a veure amb la por a perdre votants en cas que hi hagi nous comicis.





També argumenten que donar suport al PSOE en aquest cas seria una qüestió de "sentit d'Estat", sense oblidar que repetir eleccions podria servir per enfortir els partits de dretes.