El PSOE ofereix a Podem entrar en òrgans como el CIS o el Consell de Seguretat Nacional

El PSOE estaria disposat a que Unides Podem tingui presència en òrgans com la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) o el Consell de Seguretat Nuclear que el Partit Socialista "ja va oferir" a la formació morada.









Segons ha explicat la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, el PSOE estaria disposat a oferir llocs en els òrgans on els socialistes "tenen una proporció molt important" en la conformació parlamentària d'aquests òrgans i on Unides Podem "potser no haguessin d'estar", un gest per part dels socialistes que "ja han fet abans".





"Ja ho hem fet, amb el Consell de Seguretat Nuclear que li vam oferir o amb el Consell d'Estat on no tenien quota per estar i també l'hi vam oferir. Hem fet deu mesos molt positius i em nego a pensar que això no ha funcionat perquè ja ho hem fet i estem disposats a obrir pas a les estructures on hi ha treballs molt interessants i determinants que influeixen sense haver d'estar en primera línia", ha explicat Calvo en una entrevista a Cadena Ser.





Calvo ha assegurat que demà, quan es reuneixin els equips negociadors dels dos partits, insistirà en la mateixa línia que ha portat el PSOE en l'últim any, on ha comptat amb el suport de Unides Podem per caminar cap a "un Govern progressista" i això s'aconsegueix, segons ha assenyalat, a través del programa de mesures socials que va presentar ahir el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, amb "total voluntat i serietat".





A més, Calvo ha recordat que en les negociacions anteriors amb Unides Podem no es va començar pel programa i que ara el PSOE vol "començar per aquí", ja que en la política el més important és tenir un programa de mesures que en aquesta ocasió es presenta "obert, millorable i discutible", amb el qual la formació morada, segons ha considerat, va tenir una "reacció positiva".





"A partir d'aquí podem veure si compartim això, i si ho compartim, estem molt a prop de trobar l'encaix on ells també poden compartir algunes responsabilitats que són polítiques connectades al Consell de Ministres però no amb càrrecs en ell", ha puntualitzat la vicepresidenta del Govern.