La familia de Blanca Fernández Ochoa incinera el cos en un acte íntim

La família de Blanca Fernández Ochoa incinera el seu cos a partir de les 21 hores d'avui dissabte, una vegada s'aixequi la capella ardent instal·lada des d'anit en el tanatori de Cercedilla, ha informat el portaveu de la família i cunyat de Blanca, Adrián Federidghi.













Segons ha explicat als mitjans, no els han facilitat de moment informe ni cap resultat de l'autòpsia practicada aquests dies al cadàver de la medallista i només els han confirmat que es tracta d'ella. El jutge els ha donat autorització per a la incineració, que es realitza en un acte íntim sol amb la família més pròxima.





Des de primera hora del matí s'han acostat al lloc tota la família i molta gent que vol donar el seu últim adéu a l'esportista. "Estem tots trencats. Ha estat un procés llarg perquè l'hem buscat amb molta il·lusió i després l'hem passat malament. Han estat uns dies molt llargs i duros. Queda recuperar-la amb riures, com era ella", ha manifestat.





El portaveu de la família també ha indicat que els fills de Blanca "estan superafectadts perquè són molt joves i han perdut a la seva mare". "La trobaran a faltar més que nosaltres, perquè Blanca havia d'educar-los i renyar-los i nosaltres la gaudíem com a amiga i com a germana. Demà volem descansar una mica i recuperar el ritme del dia a dia, de fer cas a la família i l'àvia", ha afegit.





La família de Blanca Fernández Ochoa està rebent desenes de rams de flors i centenars de condolences personals i digitals a través d'un codi QR que l'empresa funerària ha habilitat a l'afecte. Per això, està preparant un comunicat per a donar les gràcies a tothom per l'afecte rebut aquests dies.





La capella ardent de l'esquiadora Blanca Fernández Ochoa s'ha instal·lat aquest dissabte al tanatori de Cercedilla a les 09.00 hores i roman oberta durant dotze hores.









El cos de l'esportista va arribar a la localitat de la serra al voltant de les 18.30 hores de divendres, després d'haver sortit de l'Institut Anatòmic Forense de Madrid.





Primer han arribat a Cercedilla els familiars, els qui desitgen escampar les seves cendres en una cerimònia íntima al massís de Set Pics, a la serra de Guadarrama, sempre que el jutge els doni d'autorització per a la incineració de les seves restes, ha indicat la germana de l'esportista morta.





Per la seva banda, l'alcalde de la localitat, Luis Miguel Peña, ha indicat que dedicarà part del personal a la cerimònia, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de Cercedilla, i que han comunicat a la Delegació del Govern a Madrid que es realitzarà aquí el sepeli, per si poguessin necessitar més efectius. "No creiem que sigui necessària més ajuda que la prestada pels cossos de seguretat de l'Estat", ha remarcat el regidor.





"Blanca sembla que en alguna ocasió li va dir als seus fills que volia que escampessin les seves restes en Set Pics. Ho volem fer en família, amb una bonica excursió entre rialles, que era el que Blanca li agradava", ha dit aquest matí als periodistes Lola Fernández Ochoa.





L'empresa de serveis funeraris Albia, amb la qual col·laborava en causes solidàries l'esquiadora, s'ha fet càrrec de forma altruista de totes les despeses del sepeli, cosa que li ha agraït la família.





El ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao, i la secretària d'Estat per a l'Esport, María José Rienda, van aquest dissabte a la capella ardent de l'esquiadora espanyola a partir de les 12.30.