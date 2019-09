Casado sobre Sánchez: "Per fi reconeix el que vol, la repetició d'eleccions"

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha respost al president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el "risc cert" per a Espanya és ell i que aquest vol que hi hagi eleccions al novembre per "acabar de rematar la jugada" i continuar governant en funcions sense fer "absolutament res".









"Per fi avui ha reconegut que hi ha un risc cert d'eleccions. Reconeix el que vol, però el risc cert per a Espanya és Pedro Sánchez i per això vol eleccions, per acabar de rematar la jugada i poder governar en funcions sense fer absolutament res de el que se li demana a un president del Govern ", ha afirmat durant un acte organitzat pels populars gallecs a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).





Casado ha assenyalat que, al seu dia, el PSOE i Unides Podem van acordar una moció de censura contra Mariano Rajoy recolzada en "una mentida" i que ara no són capaços de sortir d'una reunió "sense insultar-se".





"Nosaltres no tenim capacitat de formar Govern, no me l'ha encarregat sa majestat el Rei. Ni tan sols la nostra abstenció seria suficient per desbloquejar la governabilitat d'Espanya perquè caldria també la de Ciutadans, però és que a més no ho la volen. Volen derogar tot el fet pel PP, un govern d'esquerres, una altra forma d'interlocució amb els nacionalistes i pacten amb Bildu", ha subratllat.





De cara a unes possibles noves eleccions generals el proper 10 de novembre, Casado s'ha mostrat optimista i ha afirmat que la nova cita electoral li vindria "bé" al PP per millorar els resultats que va recollir el 28A.