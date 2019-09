Rivera a Casado: "Espanya suma, però la corrupció resta"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a rebutjar que Cs concorri a les properes eleccions generals de forma conjunta amb el PP en l'àmbit nacional, argumentant que "molta gent" es nega a votar "un partit que té quaranta i tants casos sense resoldre "en els tribunals.









"Espanya suma, però la corrupció resta", ha advertit en rebutjar les fórmules de col·laboració electoral plantejada per Pablo Casado seguint l'exemple de Navarra, on Unió del Poble Navarrès, PP i Cs es van presentar junts als últims comicis forals.





Segons Rivera, "cal sumar, però amb intel·ligència", com creu que han fet els dos partits arribant a acords de govern -després de les eleccions, no abans- en comunitats com Andalusia o Madrid.





En una entrevista a Onda Cero, el líder de la formació taronja també ha destacat que "molta gent" dóna suport a aquest tipus de pactes però en les urnes tria Cs perquè és "liberal, no conservadora", i pels casos de corrupció del PP .





A més, ha assenyalat que si Cs i el PP concorregueren junts a les eleccions, complirien el "somni" del president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "tornar a les dues Espanyes, la de l'esquerra enfront de la de la dreta ", i presentar-se ell com" l'única alternativa ".





Rivera considera que ni el PP, "amb casos de corrupció" en els tribunals, ni Vox, "amb posicions més extremes", poden presentar-se com "una alternativa centrada i liberal" a l'executiu de Pedro Sánchez.





Aquest paper només el pot exercir, al seu parer, Ciutadans, que per això rebutja "lliurar-se" al líder socialista. D'aquesta manera, Rivera ha tornat a negar-se a donar suport a la investidura de Sánchez, ja que creu cap acord li va a convertir en "un estadista i un home de paraula que combati el nacionalisme".