El suport al secessionisme només arriba al 50% entre els que viuen "folgadament"

La Secretaria d'Estat d'Espanya Global ha actualitzat en els últims dies el document que va redactar per combatre a l'exterior les tesis de l'independentisme.





Espanya Global ha afegit un annex que consta d'una desena de gràfics, entre ells diversos que relacionen el suport a l'independentisme amb la crisi econòmica i amb l'evolució de la desocupació, així com amb el nivell socioeconòmic.









"El suport a la secessió disminueix quan la desocupació es redueix", es diu en un d'ells, que mostra l'increment de l'independentisme entre els anys 2009 i 2013, des de l'entorn del 15 per cent fins a més del 40, de manera gairebé paral·lela l'augment de la desocupació.





Un altre dels gràfics parla del "secessionisme com a reacció a la crisi econòmica" i mostra una evolució ascendent fins al 2013 i un descens posterior, encara que molt menys acusat.





Un tercer porta el títol "Independentisme, qüestió de classe" i mostra que, segons dades del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de 2017, el suport al secessionisme només arriba al 50 per cent entre els sectors de la població que viuen "folgadament".





Segons aquest estudi, entre els que deien viure amb "moltes dificultats" es declaraven independentistes un 29 per cent i entre els que parlaven només de "dificultats" un 38 per cent.





Entre els que s'emmarcaven en la categoria "ens arriba per viure" donaven suport a la independència un 41 per cent i entre els que deien viure "còmodament" un 51 per cent.





El passat 3 de setembre, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar el Govern havia acordat "emprendre accions legals" contra aquest informe. L'Executiu català considera que amb l'informe "s'està perjudicant la imatge de Catalunya, especialment a l'Exterior"





DEMOCRÀCIA AVALADA





Una altra infografia se centra a respondre a les crítiques per la presó preventiva assenyalant que Espanya té un dels índexs de presos preventius més baixos dels països del Consell d'Europa, un 14,3 per cent enfront del 26 per cent de mitjana, i que el mateix organisme ha valorat molt positivament aquesta xifra.





La resta dels gràfics es dediquen a mostrar la qualitat de la democràcia espanyola en índexs internacionals o el seu nivell de descentralització: Segons el Regional Authority Index , Espanya és el segon país més descentralitzat del món, només per darrere d'Alemanya i per davant de Bèlgica, Estats Units, Itàlia, Bòsnia Hercegovina, Suïssa i Canadà.





Un altre d'ells destaca el baix nivell de condemnes a Espanya per part del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), 167 entre 1959 i 2017, una ràtio per habitant "semblant a Alemanya i Països Baixos i inferior a les d'Àustria, Bèlgica, Itàlia o Suïssa".





El document inclou també infografies que il·lustren algunes de les dades més utilitzats per Espanya Global: que Espanya és una de les 20 democràcies plenes segons l'índex de la revista 'The Economist' -amb 8,08 punts sobre 10- i que ocupa el lloc 26 de 179 en l'índex V-Dem.





També al·ludeix a la puntuació de 94 punts sobre 100 de l' índex de 'Freedom House', que col·loca Espanya com un dels països més lliures del món, per sobre de França, Itàlia o el Regne Unit i l'Índex d'Estat de Dret del World Justice Project, en què Espanya té una puntuació de 7,1 sobre 10 i es col·loca com el país 21 de 126 en adhesió a l'Estat de Dret.





El document 'La realitat sobre el procés independentista', està publicat al web 'This is the real Spain', auspiciada per Espanya Global, i en el mateix text s'informa que el document s'anirà actualitzant en funció dels esdeveniments.





L'última versió, que suma ja 90 pàgines, és del 3 de setembre i es pot consultar a continuació:









ACCIONS LEGALS DEL GOVERN I ELS ACUSATS





Aquest mateix dia el Govern català va anunciar accions legals contra el document , per considerar que danya la imatge de Catalunya a l'exterior. Els processats Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han demanat al Tribunal Suprem la seva retirada al·legant que vulnera la seva presumpció d'innocència.









En canvi, la secretària d'Estat, Irene Lozano, considera que no hi ha res denunciable en aquest informe i que el que aquest fa és "combatre les campanyes de desinformació persistents que el secessionisme està fent sobre Catalunya i sobre la resta d'Espanya".





El document inclou una llista de 45 missatges habituals de l'independentisme qualificats de "fakes" ( "falsedats") i enfrontats als seus corresponents "facts" ( "fets"), al costat d'informació detallada sobre els fets de 2017 i sobre el judici en el Tribunal Suprem i el sistema judicial espanyol, multitud de dades i una secció de preguntes i respostes.