Torra segueix rient-se de la Justícia i es planteja no comparèixer davant el TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat sobre la seva citació per declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per mantenir llaços grocs en edificis oficials durant la campanya electoral: "No anar seria posar de manifest que ens hem de plantar".





En una entrevista aquest diumenge a 'El Punt Avui', Torra ha defensat que la seva resposta sobre si anirà o no al judici cal entendre-la en el marc de quatre principis: "Democràcia, republicanisme, drets humans, civils i polítics i desobediència i no -violència".





"Qui té el problema és el TSJC i nosaltres hem de saber si respecta la separació de poders", ha afirmat Torra, que no ha aclarit si anirà o no a la citació el 25 i 26 de setembre, ja que coincidirà amb el Debat de política General al Parlament.









A Torra se'l jutjarà per presumpte delicte de desobediència o, subsidiàriament, un presumpte delicte de denegació d'auxili a l'autoritat competent, segons un comunicat del TSJC, la sala civil i penal ha notificat aquest dilluns l'acte amb la relació de prova admesa.





El Ministeri Públic demana inhabilitar durant aquest període per exercir càrrecs públics electius d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, així com per a l'exercici de funcions de govern en aquests àmbits, el que comporta la privació definitiva d'aquests càrrecs i honors durant el temps de condemna i la impossibilitat d'obtenir-los en aquest temps.





RESPOSTA A LA SENTÈNCIA





Preguntat per la resposta a la sentència pel procés independentista, ha destacat: "Milions de ciutadans tornarem a fer un altre 3 d'octubre com a reacció a la sentència", i ha afegit que aquesta reacció entra dins de les possibles accions de desobediència.





Ha dit que Catalunya està a punt de tancar una etapa i que la nova que comença serà proactiva i no reactiva, i ha opinat que "hi ha brots d'esperança i el convenciment per part de tots els actors polítics" i que la situació no és molt diferent de la que hi havia moments abans de l'1 d'octubre.





Torra ha reconegut que hi ha discrepàncies dins de l'independentisme fruit de les eleccions dels passats mesos, i s'ha preguntat: ¿Aquesta situació és la que volem per enfrontar-nos a una sentència com la que ens ve? O no ens convé a tots molt més treballar per donar una resposta conjunta des de la majoria independentista que hi ha al Parlament?".





Sobre la possibilitat d'un govern de concentració, el president ha assegurat que li sembla "lògic que succeís" si es marca un horitzó pel dret a l'autodeterminació i aquest govern està més enriquit amb altres personalitats.





TORNEM AMB LA INDEPENDÈNCIA





En una altra entrevista, aquesta vegada a TV3, el president de la Generalitat ha defensat que la Diada de la setmana vinent i la sentència de l'1-O "posin la independència altra vegada en el centre".





Torra ha demanat proposar ja "institucions fortes, un projecte com el dels Pressupostos --2.500 milions de més que tenim i nesessitem-- i un horitzó", que és el de la independència. "Objectiu independència: aquest ha de ser l'horitzó d'aquest país a partir de les sentències", ha afegit.





Sobre si 'institucions fortes' pot significar un Govern de concentració, ha respost que "institucions fortes vol dir un Govern fort, vol dir un Parlament fort, vol dir uns ajuntaments forts també".





"Només així, amb institucions fortes i amb la ciutadania compromesa, vam ser capaços de tirar endavant l'1-O. I aquesta fórmula és la fórmula, no hi ha una altra", i ha definit aquella votació com a data fundacional de la república.





Sobre el nou moviment 'Tsunami Democràtic', ha dit que l'inspira alguna cosa positiva pel concepte 'democràtic'.