El judici a Torra pels llaços grocs serà el 25 i 26 de setembre

El judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per la presència de llaços grocs en edificis públics durant la campanya electoral es farà el dimecres 25 de setembre i el dijous 26 al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a Barcelona.









Se'l jutjarà per presumpte delicte de desobediència o, subsidiàriament, un presumpte delicte de denegació d'auxili a l'autoritat competent, segons un comunicat del TSJC, la sala civil i penal ha notificat aquest dilluns l'acte amb la relació de prova admesa.





Els dos dies previstos per al judici coincideixen amb els dies que s'havien fixat per al Debat de Política General que el Parlament celebra anualment.





La Fiscalia va presentar una querella contra ell al·legant incompliment a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) per l'ús de símbols partidistes en institucions públiques durant la campanya electoral.





El fiscal va demanar al juliol condemnar-li a una inhabilitació d'un any i vuit mesos al no ordenar la retirada de llaços grocs i 'estelades' dels edificis de la Generalitat en període electoral.





En el seu escrit d'acusació, demanava obrir judici oral al president davant la Sala Civil i Penal, que ha instruït el cas, i condemnar-li per un presumpte delicte de desobediència de l'article 410 del Codi Penal, a més de proposar multar-li amb 30.000 euros.





El Ministeri Públic demana inhabilitar-li durant aquest període per a exercir càrrecs públics electius d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, així com per a l'exercici de funcions de govern en aquests àmbits, la qual cosa comporta la privació definitiva d'aquests càrrecs i honors durant el temps de condemna i la impossibilitat d'obtenir-los en aquest temps.