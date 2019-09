França rebutja un nou ajornament de Brexit i el govern britànic admet anar als tribunals

El ministre francès d'Afers Exteriors, Jean-Yves Le Drian, ha tornat a descartar la possibilitat d'ajornar el Brexit aquest diumenge 8 de setembre, mentre que el Regne Unit admet haver acudit als tribunals per impugnar la legislació aprovada al Parlament.





"En la situació actual, no", va dir Li Drian durant l'emissió del programa 'Le Grand Rendez-vous Europe1 / CNEWS / Les Echos'.





"Ells [els britànics] diuen que volen proposar altres solucions, acords alternatius per assegurar la sortida ...). No vam veure això, així que no, no començarem de nou cada tres mesos. Deixem que les autoritats britàniques ens mostrin el camí" , ha assenyalat.









El Parlament britànic ha aprovat aquesta setmana un projecte de llei que obliga el Primer Ministre Boris Johnson a ajornar tres mesos la data del "Brexit", prevista per al 31 d'octubre, si no arriba a un acord per a la sortida amb la Unió Europea abans del 19 d'octubre.





"Deixem que els britànics assumeixin la seva situació (...). Han de dir-nos el que volen", va insistir el cap de la diplomàcia francesa.





Per a Le Drian, es crea una situació de "conflicte de legitimitat entre el poble que, a través d'un referèndum, va dir: 'Vull anar-me'n' i el Parlament, també una expressió del poble, que no sap com anar-se'n".





El ministre francès va advertir que a hores d'ara no sabem el que volen fer perquè "cap de les opcions és la majoria".





"Hi ha un carreró sense sortida que es tradueix en riscos per al Regne Unit en un moment en què Escòcia està agitant la possibilitat d'independència".





INCERTESA AL REGNE UNIT





Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors del Regne Unit, Dominic Raab, ha admès aquest diumenge que acudirà als tribunals per impugnar el projecte de llei aprovat la setmana passada pel Parlament per evitar un Brexit sense un acord.





La legislació exigeix al primer ministre Boris Johnson que sol·liciti una nova pròrroga de la data de sortida fins al 31 de gener si el Parlament no aprova un acord de sortida o no permet una sortida sense acord fins al 19 d'octubre.





El Regne Unit té previst abandonar la Unió Europea (UE) el 31 d'octubre, després d'un ajornament de la sortida de la data d'inici del 29 de març.





Fins i tot si el Govern britànic segueix endavant amb la sol·licitud, la pròrroga ha de ser aprovada per unanimitat pels altres 27 estats membres de la UE.