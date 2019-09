La poca transparència del Tsunami Democràtic independentista

El moviment Tsunami Democràtic vol avivar l'esperit del procés a les portes de la Diada de l'11 de setembre i davant la imminent sentència que està a punt de donar a conèixer la Sala Segona del Tribunal Suprem.









Un sector del secessionisme català ha ideat aquest 'tsunami' independentista davant el 'tardor calenta' que s'acosta per tal de mantenir viva la flama més enllà de les tensions i diferències entre els partits polítics.





Es tracta d'un moviment més aviat sorgit des de les bases des del qual es pretén que no hi ha un únic líder o uns pocs dirigents, pel que en teoria no hi ha ni partits ni entitats ni grans noms darrere.





També estan ocults les dades fiscals li la web tsunamidemocratic.cat, ja que estan protegits per una empresa especialitzada en dominis d'internet que acaben en .cat i que es diu Tucows Domains Inc.





PAPERS DEL PARADÍS





El contacte del registrador d'aquesta web és un edifici de Charlestown, a l'illa caribenya de Nieves.





La Unió Europea va treure el 2018 a l'arxipèlag de Sant Cristòfol i Nieves de la llista de paradisos fiscals. No obstant això, el web apareix esmentada en els anomenats 'papers del paradís', que és una filtració de documents sobre entramats de societats offshore i de paradisos fiscals.