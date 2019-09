Marta Rovira: "Si una cosa ens va faltar l'1-O és que no va tenir legitimitat interna a Catalunya"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat aquest dilluns que l'1-O li va faltar "legitimitat interna", tot i que per als organitzadors la tenia, i ha assenyalat el 3-O -quan va tenir lloc l'aturada de país - com el dia de més consens.









"Si una cosa ens va faltar l'1-O és que no va tenir legitimitat interna a Catalunya", ha dit la dirigent republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Ginebra (Suïssa), on ha afegit que el pròxim pas s'ha de jugar a l'exterior , perquè no sigui un conflicte intern.





A més, ha defensat la celebració d'unes eleccions referendàries: "Serà necessari tornar a passar per les urnes amb un concepte referendari", i ha assegurat que per fer-ho han d'explicar a més gent que la independència és l'única via possible.





Preguntada per la resposta a la sentència dels presos, ha dit que l'han de decidir parlant entre els independentistes: "Sóc fidel a donar l'oportunitat de parlar i debatre".





A més, la republicana ha opinat que ha de ser una resposta on hi hagi acord entre les institucions democràtiques -Generalitat, Parlament, ajuntaments i diputacions-, així com amb sindicats i altres, "per donar una resposta àmplia i enfortir-se".