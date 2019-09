Catalunya tutela a prop de 2.000 menors estrangers no acompanyats

L'entrada de menors migrants no acompanyats a Espanya per via marítima en pasteres o altres embarcacions fràgils va créixer el 2018 1 199,61% respecte a l'any anterior i un 3.050% respecte a l'exercici 2014, segons la Memòria 2019 de la Fiscalia General de l'Estat ( FGE), que dirigeix María José Segarra i que ha estat presentada aquest dilluns 9 de setembre amb motiu de l'obertura de l'Any Judicial.









A més, Catalunya tutelava a 31 de desembre de 2018 un total de 1.842 menors estrangers no acompanyats, sent la segona comunitat espanyola que més acull per darrere de la comunitat andalusa.





En el document de prop de 1.500 pàgines, el ministeri fiscal indica que, segons la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, el 2018 van ser localitzats un total 7.026 menors estrangers no acompanyats arribats a Espanya per via marítima en pasteres o altres embarcacions fràgils.





Per a la Fiscalia, aquesta dada representa un increment "espectacular" d'un 199,61 en relació amb l'any precedent 2017 (2.345) i d'un 3.050% respecte al nombre de menors que van arribar per aquesta mateixa via a l'any 2014 (223) .





Així mateix, detalla en el seu informe que, dels 7.026 menors migrants no acompanyats localitzats en 2018, el 96,9% (6.810) eren nens i la resta (216), nenes. Així, aquests menors procedien majoritàriament del Marroc (61,89%), República de Guinea (14,10%), Mali (8,15%), Algèria (5,6%), Costa d'Ivori (4,5 %) i Gàmbia (1,69%), així com d'altres països principalment de l'Àfrica Subsahariana, encara que també es va localitzar a un menor d'Aràbia Saudita, un altre de l'Índia i tretze de Bangla Desh.





E l 2018 van arribar a Espanya en pastera un total de 755 nens en unió d'adults, que afirmaven tenir vincle patern o matern filial amb el nen sense acreditar de manera fefaent, el que representa un increment del 599% respecte dels 126 que van arribar per aquesta via en l'any 2017. del total, 383 són nenes i 372 nens, que procedeixen majoritàriament de la República de Guinea (38,67%) i Costa d'Ivori (27,15%), Camerun (9%) i Algèria (8,74%).





Segons les dades de la Memòria del ministeri fiscal, en el Registre de menors estrangers no acompanyats a data de 31 de desembre 2018 havia inscrits 13.796 menors sota la tutela o acolliment dels serveis de protecció, dels quals 12.825 són nens i 971 nenes. S'ha produït un augment d'un 115% respecte dels 6.414 inscrits l'any 2017.





La majoria es troben tutelats per Andalusia (6.294 menors); 1.842 es troben a Catalunya; 1.322 a Melilla; 990 al País Basc; 730 a la Comunitat Valenciana; 553 a Ceuta; 490 a Madrid; 390 a Múrcia; 281 a Canàries; 175 a Aragó; 160 a Castella-la Manxa; 113 a Galícia; 111 a Cantàbria; 103 a Astúries; 102 a Castella i Lleó; 64 a Balears; 58 a Navarra; 16 a Extremadura i un a la Rioja.