Familiars, amics i públic donen l'últim adéu a Camilo Sesto

Milers de persones han acudit, aquest dilluns, a la capella ardent de Camilo Sesto, instal·lada a la seu de la SGAE a Madrid, on s'ha recordat constantment l'èxit internacional del cantant.









L'autor de 'Perdóname' moria aquest diumenge, als 72 anys, per una parada cardiorespiratòria. Tot i que l'artista ja estava retirat de la vida pública en els darrers anys, precisament pels seus problemes de salut, molts dels amics que van acudir a acomiadar-se d'ell es van mostrar sorpresos pel desenllaç.





El fèretre de Sesto arribava a la SGAE a les 10.00 hores, una hora abans que s'obrissin les portes de la capella ardent. Allà l'esperaven desenes de fans que feien cua des de les 08.00 hores del matí i que amenitzaven la seva espera cantant els grans èxits de l'artista.





Molts dels seguidors que allà es congregaven eren llatinoamericans. De països que, tal com recorda Cristina, una de les seves fans mexicanes, "omplien els estadis" per veure'l actuar "en els anys 70 i 80".





També es podien veure banderes colombianes i argentines. Com la que lluïa sobre les espatlles Pere, un altre dels seguidors que esperava per presentar els seus respectes a Sesto. Amb una foto de Sesto a les mans, Pere s'emocionava al recordar com en la seva joventut va assistir a diversos concerts del cantant espanyol.





AUTORITATS I COMPANYS





"El millor artista", "el més gran" i, fins i tot, "el més guapo", són alguns dels qualificatius que s'escoltaven a la cua que ha envoltat la SGAE durant tot el dia.





L'admiració per Camilo Sesto també s'ha vist reflectida en les nombroses corones de flors que han anat arribant, dels seus clubs de fans a diferents països, dels seus companys de professió i, també, de la seva ciutat natal, Alcoi.





El ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao, ha estat el primer a passar a la capella ardent. Atenent als mitjans, ha destacat el "extraordinari" de l'obra del cantant per a l'època en què va triomfar, i ha celebrat que les seves cançons hagin traspassat generacions.





Després d'ell, la presidenta de la SGAE, que també ha destacat la figura internacional de Sesto, ha rebut a altres autoritats com la consellera de Cultura de la Comunitat de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, el seu homòleg a la Comunitat Valenciana, Vicent Marzà , o la regidora de l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy.





Entre els companys de professió que s'han acostat destaca l'actriu que va protagonitzar amb Sesto el musical Jesucrist Superstar, Ángela Carrasco, que va definir al mort com "un valent" per haver-se atrevit a fer aquesta obra. El director d'orquestra Luis Cobos, les cantants Encarnita Polo i Marian Conde o el cantant de 'Cómplices', Leo Segarra, han destacat la magnitud de l'obra del cantant valencià, amb "mig centenar de discos" al mercat i un llegat musical "del millor de la història" del país.





Una de les més afectades, Marta Sánchez, ha explicat que ha fet recentment un disc amb obres del cantant i s'ha lamentat que, a Espanya, es faci homenatges "a gent que val tantíssim" quan moren. "És una injustícia enorme en el món de la cultura espanyola", ha declarat.





També part el món de la televisió ha passat a acomiadar l'artista. Així, s'ha pogut veure a la presentadora María Teresa Campos, al seu company José Manuel Parada o a la col·laboradora televisiva Lidia Lozano.