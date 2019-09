MÉS INFORMACIÓ El Tribunal Superior de Londres avala la suspensió parlamentària de Boris Johnson





El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, ha anunciat que abandonarà el càrrec, amb efecte immediat si els diputats aproven aquest dilluns la moció promoguda pel Govern de Boris Johnson per convocar eleccions parlamentàries anticipades a mitjans d'octubre.





A l'inici de la sessió a la cambra baixa, Bercow ha confirmat que dimitirà immediatament si prospera la moció electoral, una cosa que no obstant això no sembla possible pel rebuig de l'oposició al pla de Johnson. Si no hi ha comicis, seguirà en el càrrec fins al 31 d'octubre, data del Brexit.





Bercow ha al·legat que la seva decisió és "la menys perjudicial" per al desenvolupament de l'activitat parlamentària, en un discurs aplaudit des de la bancada opositora i en què el president s'ha mostrat visiblement emocionat. A la tribuna de convidats hi havia la seva dona i els seus fills, segons la cadena Sky News.





El Partit Conservador ja havia avançat el diumenge que en les pròximes eleccions generals presentaran un candidat alternatiu a John Bercow per presidir la Cambra dels Comuns per considerar que aquest ha abusat "flagrantment" del seu poder durant les votacions sobre el Brexit.