Cifuentes defensa la seva innocència perquè no es va portar "ni un euro de diners públics"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defensat aquest dilluns que no s'ha portat mai "ni un euro de diners públics" i que no té "absolutament res a veure" amb la trama Púnica, per la qual ha estat cridada a declarar en qualitat d'investigada l'1 d'octubre.



En una entrevista a 'Telecinco', ha revelat que, per a ella, la imputació ha estat "un cop", que la va disgustar "tremendament", perquè no creia que s'anés a produir mai.



"Al PP ho sap tothom, en aquests anys no vaig tenir res a veure amb la gestió econòmica ni amb la gestió de les seves campanyes electorals... ni amb res de res", ha assegurat l'expresidenta del partit.



En concret, ha explicat que declararà pel contracte de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid, que es va realitzar quan ella era vicepresidenta de la Cambra. Cifuentes ha defensat que, com va declarar en seu parlamentària a la comissió de corrupció, en totes les meses de contractació en què va estar es va atendre "al cent per cent dels requisits tècnics", que no va modificar "ni una sola copa" i que tampoc va participar en "l'elaboració dels plecs".



Malgrat que ara la decisió la prendrà el jutge, l'exdirigent regional ha sostingut que a Espanya el terme imputació "ha perdut completament el seu sentit" perquè quan es produeix ja s'està condemnat tant pels mitjans com socialment.



"Ja ets culpable i ja després no passa res si es t'aixeca la imputació. El patiment entre mitjanes en el que es queda", ha manifestat.







NEGA QUE SIGUI CLEPTÒMANA





L'expresidenta popular va dimitir després de la difusió d'un vídeo en què apareixia sent registrada per un agent de seguretat a les dependències d'un supermercat. A les imatges gravades, Cifuentes treia unes cremes de la seva bossa com si hagués pretès robar-les. En l'entrevista de Telecinco, l'expolítica s'ha defensat: "Les cremes arriben a la meva bossa perquè les fico jo", afegint que "les cremes es van pagar al moment" i que tot es va deure a una distracció.





"El que no em podia imaginar era que algú estava gravant un vídeo de manera fraudulenta. I que es fes servir vuit anys després, prèvia extorsió", ha continuat l'expresidenta. "Crec que ho he pagat amb escreix. Em sorprèn que l'assumpte de les cremes s'hagi utilitzat per intentar destruir personalment".