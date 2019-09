Més d'un miler d'alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de Catalunya afronten la tornada al cole com la resta de companys, amb el suport educatiu dels 75 professionals dels equips específics a la ceguesa i a la discapacitat visual greu, formats per professionals d'ONCE (45) i del Departament d'Educació (30), en el marc del conveni signat per totes dues Institucions des de 1985, renovat l'última vegada el 5 de juliol de l'any 2018.





El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d'ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa.









El curs escolar es va inaugurar a l'ONCE Catalunya el passat 2 de setembre en un acte en el qual van intervenir Imma Reguant, subdirectora general d'Educació Inclusiva, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya; Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius (CRE) de l'ONCE a Barcelona i Irene Ginebra, directora tècnica pedagògica del CRE. Gemma Garcia, inspectora del Departament d'Educació, va donar la conferència 'Treball competencial i en xarxa'.





A Catalunya 1.151 alumnes s'incorporen a les aules: 885, a Barcelona; 113 a Girona; 50 a Lleida i 103 a Tarragona.





A Catalunya, la distribució dels alumnes per nivells educatius és: 247 escolars corresponen a Educació Infantil; 181 són d'Educació Primària; 157 estan ja a l'ESO; 28 cursen Batxillerat; 69 Cicles Formatius; 113 són universitaris; i 356 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyaments.





Obligada accessibilitat en tots els suports educatius





L'ONCE llança cada any un missatge a les administracions perquè qualsevol innovació tecnològica a l'aula tingui sempre en compte l'accessibilitat perquè, en cas contrari, pot deixar fora a aquests estudiants amb discapacitat visual i col•locar davant d'ells barreres, de vegades insuperables. Pàgines webs, aplicacions, llibres i altres suports educatius han de complir la màxima del disseny per a tothom. L'Organització recorda la necessitat que totes les noves tecnologies docents siguin totalment accessibles per a tot l'alumnat i no quedi ningú exclòs.





La inclusió dels infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat respon al fet de crear un únic sistema on s'integrin tots, prevalent sempre el dret de qualsevol alumne a rebre una atenció educativa equitativa i de qualitat, i respectant les necessitats específiques de cada un d'ells.





A Catalunya, el CREDV/Centre de Recursos Educatius de l'ONCE a Barcelona, coordina per a tot Catalunya, l'atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cadascun dels alumnes. Per a cada alumne amb discapacitat visual s'elabora un Pla Individualitzat d'Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre de suport encarregat, entre altres funcions, d'assessorar al centre i al professorat d'aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l'alumne.





Aquest treball directe és possible gràcies als professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV/CRE ONCE Barcelona), que abasta tots aquells aspectes que puguin afavorir i potenciar la plena inclusió educativa del nen: estimulació visual; autonomia personal, orientació i mobilitat, ensenyament d'un sistema de lectoescriptura (Braille o tinta); aprenentatge de l'ús de la tiflotecnologia (tecnologia adaptada); orientació acadèmica i professional; oci i temps de lleure; currículum escolar; adaptació de recursos educatius; tecnologies de la informació i la comunicació, etc. A més, el mestre de suport coordina i realitza el seguiment de la intervenció d'altres professionals específics en ceguesa, amb l'objectiu d'aconseguir la major autonomia de l'alumnat i dels professors dels centres, però sense substituir-los en cap cas.





Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'ONCE treballen intensament perquè, en la tornada a l'escola, els nens i joves cecs puguin portar a les motxilles, des del primer dia de classe, i amb la mateixa il•lusió que els seus companys, els mateixos llibres, però transcrits al sistema Braille. Molts d'ells, compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques facilitades per l'ONCE per seguir el curs: ordinadors que parlen; anotadors i calculadores parlants; impressores en Braille; lectors de pantalla...