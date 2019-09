El PDeCat veu en Artur Mas la seva taula de salvació contra Puigdemont

El president del PDeCat, David Bonvehí, no veu amb mals ulls els cops de pit de l'expresident Artur Mas reivindicant-se com futur presidenciable. Preguntat per les declaracions en un entrevista de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, en què ha dit que no és el seu desig de ser candidat a la Presidència, Bonvehí ha defensat que és un referent en el partit i que per a ells mai s'ha anat de la primera línia política.





Bonvehí ha rematat afirmant que la decisió de presentar-se "dependrà d'ell i dels associats" del partit. Aquesta bona acollida de les intencions de Mas per part de l'oficialitat del partit posconvergente respon a la necessitat d'evitar la fagocitació per part de la Crida orquestrada per Puigdemont.

MÉS INFORMACIÓ Bonvehí reivindica el PDeCAT enfront de la Crida de Puigdemont





Diversos membres del PDeCat veuen en l'expresident el valor més segur tant per unificar el partit en l'etapa postprocés com per frenar les ambicions personals de Carles Puigdemont, que vol edificar sobre l'esquelet del partit el seu propi projecte personalista.









EL FUTUR DEL PARTIT





A més, ha qualificat d'opinions personals les afirmacions de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, aquest cap de setmana sobre la desaparició del PDeCAT a favor de JxCat: "Estem fent un procés participatiu, la dissolució no la comparteixo".





Ha explicat que aquest procés participatiu sobre el futur del partit ja està en marxa i acabarà a finals de setembre, que seran els associats els que presentaran unes conclusions i decidiran com acabarà, i ha sostingut que "no hi ha previst cap congrés en propers mesos".