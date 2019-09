Dura sessió al judici del crim del nen Gabriel amb la declaració dels pares

L'advocat de la família del petit Gabriel Cruz, Francisco Torres, ha considerat que la segona sessió de la vista oral amb jurat popular contra Ana Julia Quezada, acusada de l'assassinat del menor a Las Hortichuelas de Níjar (Almeria) al febrer de 2018 serà "la més llarga i també la més dura" davant la declaració dels pares del petit, Patricia Ramírez i Ángel Cruz.









Així ho ha traslladat el lletrat de l'acusació particular en un comunicat a través de la plataforma mareadebuenagente.org, en què ha recordat que l'única encausada pel crim del menor, que va estar onze dies desaparegut, també declararà l'inici de la jornada "si ho té a bé" i no opta per acollir-se al seu dret a no respondre a les preguntes d'alguna de les parts després que l'extensió de les qüestions prèvies hagi impedit complir amb el calendari previst el primer dia de judici.





La declaració dels pares de Gabriel, així com la de l'àvia paterna del menor i la d'una prima menor d'edat, es realitzaran a porta tancada després que la jutge Alejandra Dodero estudiés un informe del Servei d'Atenció a les Víctimes d'Andalusia (SAVA) i accedís, de forma parcial, a la petició de l'acusació particular de tancar l'accés a la sala durant la vista.





Tot i això, segons ha recordat el mateix lletrat, a més de les declaracions dels familiars de la víctima també declararan altres testimonis, entre ells el doctor Martí Múrcia, el psicòleg que ha acompanyat els progenitors de l'infant durant el procés de dol. Entre d'altres, també s'ha citat a declarar una filla d'Ana Julia, la seva exparella sentimental i altres persones que van participar en la recerca del petit.





Torres s'ha mostrat convençut que una vegada que el jurat valori les proves que s'han de fer durant la vista "el veredicte serà clar de culpabilitat" i l'expectativa "almenys penal" dels seus patrocinats "quedarà satisfeta".