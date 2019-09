Arrenca el judici contra Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz

L'única acusada pel crim del nen Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha arribat a l'Audiència Provincial d'Almeria on aquest dilluns arrenca el judici amb jurat que s'estendrà fins al pròxim 18 de setembre en què s'enfronta a una pena de presó permanent revisable sol·licitada tant per la Fiscalia com per l'acusació particular que exerceixen els pares del menor.









Quezada ha arribat al Palau de Justícia de Almeria a les 8,50 hores al voltant d'un fort dispositiu de seguretat que s'ha instal·lat a la seu judicial i ha accedit per la porta del darrere, vista únicament pels mitjans de comunicació, des d'on ha estat conduïda als calabossos a l'espera de l'inici de la vista pública.





L'Audiència Provincial d'Almeria acull aquest dilluns l'arrencada del tribunal de jurat que ha de dirimir la culpabilitat o no culpabilitat d'Ana Julia Quezada, de 48 anys, acusada d'assassinat per la mort violenta al febrer de 2018 del nen de vuit anys Gabriel Cruz i d'ocultar el seu cos sense vida durant 13 dies.







La primera sessió del judici inclou constitució del jurat i elecció dels onze membres que l'han de conformar, dos d'ells suplents, tot i que el calendari preveu que es comenci l'interrogatori de Quezada, per a qui la Fiscalia i l'acusació particular demanen la pena de presó permanent revisable i penes que sumen fins a deu anys de presó per les presumptes lesions psíquiques infligides als pares del menor.