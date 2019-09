Cobra força l'opció d'una OPA sobre Prisa

La imputació del president del Consell d'Administració, Javier Monzón, en el cas Púnica per corrupció de polítics del Partit Popular i empresaris, ha revifat la possibilitat que hi hagi una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el grup Prisa.









El soci principal, Amber Capital, que té prop del 30 per cent de les accions, estudia prendre el control de la companyia de comunicació.





Segons fonts coneixedores de l'operació, des Amber hi ha reticències al fet que Montsó continuï a la cúpula de Prisa perquè podria danyar la imatge de l'empresa, que no vol estar vinculada amb la trama corrupta del PP de Madrid.





Prisa té a 'El País' com el diari més llegit d'Espanya i a la Ser com la ràdio més escoltada, per la qual cosa, el fet que algun dels seus mandataris estigui relacionat amb la Púnica podria causar un seriós revés.