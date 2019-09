Ana Julia Quezada declara que "sí" va donar mort al nen Gabriel Cruz

Ana Julia Quezada ha admès aquest dimarts davant del tribunal de jurat que va matar el 27 de febrer de 2018 al nen de vuit anys Gabriel Creu a la finca familiar de Rodalquilar, a Níjar (Almeria).





"Sí" ha dit escarida a la primera pregunta de la fiscal Elena Fernández Lora, que, de forma directa, li ha etzibat si "va donar mort al fill de la seva parella sentimental".





Quezada s'ha posat a plorar desconsolada en sentir la seva veu en una escolta telefònica en què insultava la mare del petit cridant-la "filla de puta, mala persona" després que, de manera reiterada, hagi afirmat que no "va tenir cap problema" amb ella.





Ana Julia Quezada ha dit que "no volia matar-lo" i que "simplement li va tapar la boca perquè callés".





"Estava cridant 'negra, lletja, tu no em manis que no ets la meva mare, vull que la meva mare es casi amb el meu pare, no vull que estigui amb tu, vés-te'n al teu país' i jo estava molt nerviosa, només volia que callés però no volia matar al nen, simplement li vaig tapar la boca", ha dit per a esfondrar-se amb les mans en la cara.





Ha assegurat que li va posar a Gabriel, qui segons la seva versió portava una destral quan suposadament es va enfrontar a ella, "la mà sobre la boca i el nas" perquè "jo només volia que callés, que em deixés de dir aquestes coses".





"De la resta no em recordo, quan li vaig llevar la mà no respirava. Vaig usar les dues mans, va ser un moment molt ràpid", ha dit per a precisar que es va adonar "que no respirava "quan el vaig deixar anar". "Li vaig posar la mà en el pit i no respirava", ha insistit per a afegir que es "va quedar bloquejada", que es va posar a "fumar com a boja", que "sortia i entrava sense saber el que feia" i que va veure una pala "i va decidir fer un forat".





Abans, res més asseure's en la cadira d'interrogatoris, ha proclamat la seva "innocència" i ha traslladat, des del "respecte" als familiars del menor, que no contestarà a l'acusació particular.