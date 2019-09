Un total de 54 comunitats participen en la Nit de les Religions de Barcelona

Barcelona acollirà per quart any consecutiu la Nit de les Religions -entre el 14 i el 15 de setembre-, en un esdeveniment de dues nits de portes obertes en què participaran 54 comunitats i entitats de diferents tradicions religioses o conviccions.





Té com a objectiu principal "generar i promoure un espai de trobada, de coneixement mutu i de diàleg entre la ciutadania i les comunitats i entitats religioses", segons informa l'Ajuntament.





La iniciativa l'ha organitzat l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR), amb el lideratge del seu grup de joves, i ha estat patrocinada per l'Ajuntament i per l'Obra Social La Caixa.





L'acte inaugural serà el 14 de setembre a les 12.30 hores a l'Espai Francesca Bonnemaison i es preveu que intervingui el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l'Ajuntament, Khalid Ghali, i el director del Departament d'Interculturalitat i Cohesió Social de la Fundació La Caixa, Francesc Ventura.





Entre les activitats organitzades es preveuen visites guiades, tallers, actuacions musicals i teatrals, conferències i degustacions de menjar típic, entre altres iniciatives.