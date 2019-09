El Govern torna a aprovar el decret que regula l'impost sobre begudes ensucrades

La Generalitat ha aprovat el decret llei que regula sense cap modificació el contingut del reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades que va ser aprovat per decret al juny de 2017 i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar, "no pel seu contingut , sinó per entendre que s'havien produït defectes formals en la seva tramitació".









Segons la consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Meritxell Budó, la sentència, que encara no és ferma, tampoc afecta la legalitat del tribut, de manera que l'impost continua vigent i es segueix meritant, ha informat aquest dimarts a la roda de premsa després del Consell Executiu.





Davant d'aquesta situació, i amb la voluntat de dotar de seguretat jurídica i fer front a un eventual buit legal en aspectes com quan s'ha d'ingressar l'impost, el Govern ha tornat a aprovar aquest text que, com l'anterior, regula i complementa tots aquells aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la llei de creació del tribut.





El decret llei estableix, de la mateixa manera que feia el reglament, que el termini per presentar l'autoliquidació es fixa de l'1 al 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació, que és trimestral.





També detalla que, seguint la definició de 'beguda ensucrada' establerta per la normativa comunitària, queden excloses de tributació les begudes que s'envasen a sol·licitud del consumidor en el mateix establiment o per a la seva venda immediata, a excepció d'aquelles que es subministraran per mitjà d'un sortidor, que sí que es tributaran per l'impost.





El decret llei també desenvolupa el concepte de 'distribuïdor', definit com aquell que ven la beguda en última instància al contribuent, que és qui, al seu torn, la posarà a disposició del consumidor final.





Concreta que, per la repercussió de l'impost per part del contribuent, no cal que es desglossi en el tiquet de compra.





El decret llei aprovat, de sis articles, una disposició transitòria i una final, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.





L'impost grava el consum de determinat tipus de begudes i preveu dos tipus de gravamen, segons el contingut de sucre per litre de beguda: 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 100 mil·lilitres, i de 0, 12 euros per litre, per a aquelles que el seu contingut sigui superior a 8 grams per 100 mil·lilitres.