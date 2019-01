El consum de begudes ensucrades embotellades ha baixat un 2,2% a Catalunya des de l'entrada en vigor de l'impost sobre les begudes ensucrades de la Generalitat, segons un estudi de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de Barcelona.





L'estudi ha analitzat dades massius de consum des d'un any abans de l'entrada en vigor de l'impost --1 de maig de 2017-- fins a un any després, uns 125 milions de registres en una gran cadena de supermercats, que compta amb una quota del 10% del mercat, ha informat aquest dijous la universitat en un comunicat.





Els resultats suggereixen que globalment, com a efecte de l'impost, les famílies han reduït un 2,2% aproximadament la quantitat total de sucre consumida a begudes.





Aquesta reducció ha estat més gran en els refrescs, el 13,6% en els de contingut mitjà de sucre i el 3,5% en els de contingut alt, i en el cas de les cues, el descens ha estat del 5,2% i en altres begudes com tes, orxates i begudes vegetals, el 7,7%, en els de contingut mitjà, i el 7,3% en els sucs de contingut mitjà de sucre.





L'impost grava totes les begudes embotellades que continguin edulcorants calòrics afegits, 8 cèntims d'euro per litre per a begudes que conté entre 5 i 8 grams de sucre per 100 mil·lilitres i 12 cèntims d'euro per litre per a begudes amb més de 8 grams.





L'investigador i vicepresident segon de l'Associació d'Economia de la Salut, Toni Mora, ha assegurat que aquest descens es deu a l'entrada en vigor de l'impost, encara que insisteix que "la incidència ha estat molt baixa".





INCREMENT DE BATUTS





L'informe revela que, mentre descendeix el consum de begudes com refrescos, augmenta la compra d'altres begudes ensucrades com els batuts, que ha pujat el 5,4%.





En el cas dels tes, orxates i begudes vegetals, l'increment ha estat del 9,1%, i en les que més ha crescut ha estat el de les isotòniques, amb el 33%.





L'estudi conclou que la reducció del consum de sucre ha estat superior per a les famílies amb rendes més baixes, si bé la diferència no arriba al punt percentual.