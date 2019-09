El Suprem decidirà sobre l'exhumació de Franco el 24 de setembre

El Tribunal Suprem decidirà definitivament sobre l'exhumació de les restes Francisco Franco del Valle de los Caídos el proper 24 de setembre.









La Sala del Contenciós-Administratiu de l'alt tribunal deliberava sobre el fons de l'assumpte des que el passat mes de juny acordés de forma unànime suspendre cautelarment l'ordre del Govern per treure el cos el 10 de juny.





Des de llavors s'han estudiat les al·legacions presentades tant per l'Advocacia de l'Estat com per la família Franco i diverses associacions en relació amb aquest procediment.





La paralització de l'exhumació es va justificar en el seu dia pel Suprem en la necessitat d'evitar el perjudici que, d'una altra manera, es causaria als recurrents -la família Franco i altres tres col·lectius- i, especialment, als interessos públics encarnats en l'Estat i en les seves institucions constitucionals, "els quals es veurien greument afectats si, exhumats aquestes restes, s'estimés el recurs i calgués tornar-los al lloc en què es troben".





En aquest assumpte estan personats, a més de la família Franco, La Fundació Francisco Franco, la comunitat Benedictina a Cuelgamuros i l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos.