El que comença malament, malament acaba. Els equips negociadors de PSOE i Podem han constatat que no hi ha cap possibilitat d'acord després de l'última ronda de contactes. Ni els socialistes estan disposats a reconsiderar la proposta d'un govern compartit, ni la formació 'estatge' vol investir Sánchez si no és a canvi d'integrar-a l'Executiu.





Davant l'enrocament de les dues postures, la possibilitat que se celebri una segona sessió d'investidura abans del dia 23 -data límit per elegir un nou president del Govern-- sembla impossible.









EL PSOE INSISTEIX AMB EL PROGRAMA...





El PSOE ha constatat aquest dimarts després de gairebé quatre hores de reunió amb l'equip negociador de Unides Podem que, "ara per ara" no hi ha "una via per arribar a un acord" que permeti la formació de govern a Espanya.





Així s'ha pronunciat la número dos del partit, Adriana Lastra, al terme de la reunió. Tot i això, Lastra ha convidat a Podem i als seus confluències a reflexionar sobre si van a impedir novament que Espanya tingui un Govern "progressista".





Si Podem cedís a l'hora d'insistir en formar part de l'Executiu, llavors els socialistes tornarien a la taula de negociació les "vegades que fossin necessàries", ha precisat Lastra. Així les coses, n o hi ha previsió que els líders dels dos partits vagin a veure, ha indicat la portaveu.





...MENTRE PODEM DEMANA REPARTIR EL PODER





Per la seva banda, el secretari d'Acció de Govern de Podem i encarregat de liderar les negociacions amb el PSOE, Pablo Echenique, ha assenyalat que després de gairebé quatre hores de reunió la conclusió és que els socialistes "no es mouen" de la seva intenció que hagi un govern de partit únic en què només hi hagi ministres socialistes.





"Han plantejat que si no acceptem aquest plantejament no ha d'haver noves reunions entre els equips negociadors. Si no acceptem un govern conformat per membres únicament del PSOE, s'aixequen de la taula de negociació", ha explicat Echenique en declaracions als mitjans.





En aquest sentit, adverteix que "és un error" perquè aboca el país a una repetició electoral, una decisió que seria "irresponsable i absurda". "Esperem que rectifiqui" ha assenyalat Echenique per després indicar que ningú s'explica per què el que era possible al juliol, ara al setembre no ho és.