La mare del nen Gabriel declara a porta tancada davant el jurat

Patricia Ramírez ha estat la primera a declarar a porta tancada a la sessió de tarda a partir de les 16:00 hores després que arribés a l'Audiència d'Almeria uns 30 minuts abans, on ha saludat els agents de la Guàrdia Civil que custodien l'accés sense separar-se de la seva psiquiatre, que ha declarat aquest dimarts com a testimoni per alliberar-se del secret professional.

MÉS INFORMACIÓ Ana Julia Quezada declara que "sí" va donar mort al nen Gabriel Cruz





La mare de Gabriel ja va acudir al Palau Provincial en el matí de dimarts, tot i que va marxar poc després que s'alterés l'horari de declaracions. Visiblement més prima i més demacrada, ha tingut gestos d'afecte amb els professionals dels 35 mitjans de comunicació que s'han acreditat i que estaven a les portes. Amb la mà al cor, ha llançat petons.





Poc després ha accedit a la seu judicial de la capital el pare del petit, Ángel Cruz, acompanyat per diversos familiars que feien pinya al seu voltant i protegien la seva mare, l'àvia de la casa va sortir Gabriel després de dinar el 27 de febrer de 2018 i que també declara a la tarda aquest dimarts a porta tancada.





De la mà d'Ángel Cruz, mirada fixa al cel o al sòl però mai en contacte visual amb les persones apostades a la porta de l'Audiència Provincial d'Almería, la prima menor i adolescent del petit que respondrà a les preguntes de les parts també a porta tancada.