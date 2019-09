Arriba a Barcelona la versió espanyola del musical "El jovencito Frankenstein"

En 1818 va aparèixer una novel·la d'escriptora anglesa Mary Shelley titulada 'Frankenstein o el modern Prometeu', en què plantejava l'obsessió per aconseguir la creació artificial d'un ésser humà com a forma de perversió dels límits a què pot arribar el coneixement científic. El text literari es va convertir en paradigma de la novel·la gòtica i en font d'inspiració de nombroses pel·lícules, particularment en els anys trenta del segle passat.





El guionista i director cinematogràfic Mel Brooks va adaptar aquest tema des d'un punt de vista humorístic i el resultat va ser la pel·lícula 'El jovencito Frankenstein' de 1974 que posteriorment va transformar en comèdia musical i va estrenar als Estats Units el 2007.









Amb ocasió del segon centenari de l'aparició de l'obra original, aquesta comèdia musical va ser traduïda a l'espanyol i estrenada a Madrid en un muntatge de LetsGo Company, empresa especialitzada en la producció de grans espectacles, amb set títols en el seu haver. El cost d'aquest projecte es va elevar a més d'un milió d'euros i va tenir una gran acollida i un extraordinari èxit a punt de romandre en cartell més de a un any. Inicia ara el seu periple per tot Espanya amb una primera incursió a Barcelona, on es presentarà al teatre Tívoli.





Esteve Ferrer, director d'aquesta versió, ens va dir que aquest musical és "com un parc temàtic al mite de Frankenstein tractat des del punt de vista de la paròdia, una versió gamberra de la llegenda que es recolza en un enginys o guió de Mel Brooks i una partitura que s'adapta a cadascuna de les situacions a les que acompanya i s'accentua. el meu paper ha estat únicament el de col·laborar amb el treball realitzat per Brooks, actualitzant la seva obra tan com penso que ell mateix hagués fet, prescindint d'alguns acudits potser una mica casposos, evitant connotacions localistes i actualitzant el text".





L'espectacle inclou un total de 23 nombre musicals interpretats en viu sota la direcció de Julio Awad i la companyia està formada per una trentena de professionals amb Víctor Ullate en el paper de Frankenstein. Hi ha, a més, una complicada escenografia que, com va indicar Ferrer, vol ser "un homenatge a la maquinària teatral tradicional, amb efectes com els de la travessia en vaixell, el tren en moviment, les ombres xineses, etc. encara que, és clar, aplicant-los les possibilitats que ofereix la tecnologia actual". Tot això fa que aquest musical exigeixi disposar d'uns teatres amb àmplia boca, circumstància que es dóna al Tívoli, tot i que encara en aquest cas ha calgut fer alguna petita adaptació.





"La nostra pretensió -afegeix el director- és que 'El jovencito Frankenstein' sigui capaç de seduir els públics de les tres generacions d'una mateixa família i que els espectadors, quan surtin del teatre, el facin més feliços que quan van entrar".