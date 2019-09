Sánchez s'enfronta al Congrés enmig del fracàs de les negociacions amb Podem

El president en funcions, Pedro Sánchez, s'enfronta aquest dimecres al Congrés al seu primer ple de control de la legislatura, on contestarà a les preguntes que li dirigiran els líders del PP, Ciutadans i Unides Podem sobre la situació de bloqueig polític en què es troba immersa Espanya des de fa quatre mesos i mig. I ho farà un dia després del fracàs de les negociacions amb Unides Podem que apropa la possibilitat d'unes noves eleccions.









Els membres de l'Executiu no se sotmeten al control de l'oposició des del febrer passat, quan es va celebrar l'últim Ple abans de la dissolució de les Corts Generals amb motiu de l'avançament de les eleccions generals del 28 d'abril.





Abans del parèntesi estival, PP, Ciutadans i Vox ja van intentar que es celebrés un Ple del control a l'Executiu al·legant la sentència del Tribunal Constitucional que, després de la negativa del Govern de Mariano Rajoy a sotmetre a preguntes orals de l'oposició mentre va estar en funcions, dictaminar que malgrat no tenir plens poders, l'executiu pot ser controlat pel Congrés.





Però finalment Sánchez i els seus ministres afrontaran per primera vegada a un ple de control a menys de dues setmanes que es compleixi el termini per convocar noves eleccions. En concret, hi haurà nous comicis si el cap de l'Executiu i secretari general del PSOE no aconsegueix ser investit com a molt tard el 23 de setembre.





Des que el juliol passat fracassés en el seu primer intent de mantenir-se a La Moncloa, el PSOE i Unides Podem s'han celebrat només dos reunions per intentar reconduir les seves diferències, la que va tenir lloc dijous passat al Congrés entre els equips negociadors dels dos partits i la d'aquest dimarts. Tots dos només han servit, però, per certificar l'enrocament de les posicions d'ambdues parts per a la conformació d'un Govern.





En aquest context, i després de gairebé cinc mesos amb un Govern en funcions, tant els president del PP, Pablo Casado, com de Ciutadans, Albert Rivera, aprofitaran el Ple del Congrés d'aquest dimecres per preguntar precisament a Sánchez per aquesta situació de bloqueig polític que viu Espanya.