Torra demana unitat davant d'una "democràcia sota setge"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha cridat els catalans a encarar amb determinació i unitat el futur de Catalunya en una "democràcia sota setge", en el seu missatge institucional amb motiu de la Diada.





"Us demano encarar els temps que vénen amb determinació i coratge, amb intel·ligència i caràcter, amb generositat i unitat, amb iniciativa i convicció, amb serenitat i ambició, i amb tota l'ambició col·lectiva del món", ha expressat el líder de l'Executiu català en el seu discurs des del Palau de la Generalitat.





El president ha assegurat que el projecte que vol impulsar des de l'Executiu té encara recorregut: "Si encara no som lliures és perquè encara no hem acabat el camí".





"La democràcia, avui al nostre país sota un setge llarg i penós, és i serà sempre la resposta dels catalans. I és la resposta que exigim a tots. Volem ser ciutadans per voluntat, per adhesió a un projecte de país que ens satisfaci ", ha afegit.





En aquest sentit, ha explicat que la Diada és una jornada per recordar la determinació, la tenacitat i la persistència dels catalans "en la lluita constant per la llibertat".





El president de la Generalitat ha assegurat que els pobles formen part d'un estat per dues vies: "Per voluntat o per imposició, per adhesió o per repressió".





"Hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret d'autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles", ha tancat.