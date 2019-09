El president Quim Torra va a Madrid i "triomfa"

El president Torra ha anat a Madrid a fer una conferència pensant que la demanda d'assistència a la mateixa deixaria un bon nombre de persones al carrer, esperant escoltar el gran president i estadista català.





La realitat ha estat ben diferent; ho han deixat més aviat sol, escenificant que no li donaven suport. No els interessava el que anava a explicar, coneixen el seu discurs i l'estratègia marcada. Ningú vol sortir a la foto amb Torra.









Els seus companys de Govern, els representants d'ERC a Madrid, no van acudir, el mateix que va fer el PSOE, que no va enviar cap representant i, per descomptat, tampoc va fer acte de presència cap ministre de Sánchez.





El president va manifestar que tenia ganes d'estar a Madrid perquè hi havia mitjans que distorsionaven les seves paraules, creant una imatge "errònia" d'ell.





Tinc la impressió que Torra té mala memòria, que s'oblida de les seves declaracions a TV i ràdio, on no hi ha possibilitat de "manipular" les seves paraules, però aquí estan arxivades per recordar.





La data triada per a l'acte -suposem que ajustada al seu agenda- ha estat bona per escalfar l'ambient de l'11 de setembre i d'"avís" als seus senyories que han de donar la sentència dels polítics presos. Que digui el president de la Generalitat que "no acceptarem la sentència i actuarem en conseqüència" és d'una irresponsabilitat impròpia del seu càrrec, ja que no es coneix el contingut de la mateixa, i el joc de saltar-se les lleis quan a un no li beneficia diu molt de qui el practica.





Torra ha denunciat la repressió de l'Estat, compara Espanya amb la Xina i situa la sentència com el punt de partida per a la independència. Una postura que no sé si ERC, que comparteix Govern, estarà d'acord. Prendrà unilateralment la decisió? Sap que això no ho pot fer perquè no compta amb els vots suficients, llevat que declari la independència des del balcó del Palau de la Generalitat, com es va fer al seu dia amb els resultats que tots coneixem.





El 1962 deia Kennedy, president dels EUA, que "no hi ha democràcia sense respecte a l'Estat de Dret". El president de la Generalitat està actuant amb una irresponsabilitat que ratlla l'irracional. A més, ho fa en nom del poble de Catalunya, quan en realitat només representa una part d'ella perquè, com és manifest, l'altra que no segueix els dictats de l'independentisme l'ha deixada tirada a la cuneta sense defensar-la. És un president partidista i temerari.





Abans de fer una conferència a Madrid per dir el que ha dit, millor hagués estat que es quedarà a Catalunya promocionant el ratafia. Ara bé, si el que pretenia era "advertir" i tenir presència en els mitjans, l'objectiu l'ha aconseguit amb escreix. Trist triomf d'un president que té a la majoria dels seus ciutadans preocupats per la falta d'un govern que no governa i un president que es dedica a altres coses que no són pròpies del seu càrrec. Però, com deia Freud, "un és amo del que calla i esclau del que diu". Això és el que passa.