Unicorn (Mediaset) acomiada una desena de treballadors

Unicorn, la productora de Mediaset que s'encarrega del programa 'Cuatro al día'presentado per Carme Chaparro, ha acomiadat més d'una desena de treballadors.





Fonts internes assenyalen que Cuatro no gaudeix de bones audiències a la tarda i no acaba d'enlairar-se, pel que han optat per les retallades.





En aquest sentit, 'Todo és mentira', el programa que condueix Risto Mejide tampoc acaba de convèncer.





Per millorar els números, la cadena ha optat per fer canvis. Així, opten per donar més protagonisme a 'Me quedo contigo' de Jesús Vázquez, que ha obtingut bons resultats aquest estiu a Telecinco.