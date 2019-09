Rivera exigeix al Govern activar els mecanismes previs al 155 pel discurro de Torra

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reclamat aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que activi el mecanisme previ de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i adverteixi el president de la Generalitat, Quim Torra, pel contingut de les seves últimes manifestacions on, segons Rivera, ha fet una crida a la desobediència.









Durant la seva intervenció en el debat del Brexit al Congrés dels Diputats, Rivera també ha assegurat que "els separatistes han convertit la Diada en una festa privada pagada per tots", i ha retret a Sánchez que permeti suposats incompliments de la llei. "No és un comentarista, és el president de la nació espanyola i li demano que actuï", va dir.





El líder de Cs ha retret a Sánchez que "no hagi dit ni piu" després del discurs de Torra "que va dir que si no s'absol els seus companys colpistes cridaria a la desobediència". "Vostè és el president en funcions, i té obligacions, i davant la desobediència a la qual crida Torra, li demano que requereixi torra d'acord a l'article 155 i que li requereixi el compliment i la retirada d'aquestes paraules", ha sentenciat.





En aquest marc ha emplaçat el president en funcions, Pedro Sánchez, que malgrat les diferències adverteixi a Torra que retiri les paraules, compleixi la Constitució, demani perdó a tots els catalans als quals no respecta i torni a la Constitució ".





En un discurs centrat gairebé exclusivament a Catalunya, Rivera ha afirmat que "avui és un dia que hauria de ser de tots els catalans, però lamentablement els separatistes han convertit la Diada en una festa privada pagada per tots, la festa del separatisme". Segons el líder de Ciutadans, molts catalans no poden celebrar aquesta festa "amb normalitat". "La paradoxa de la Diada és que els catalans constitucionalistes no podem celebrar el dia de la nostra terra, però sí Otegi i els de Bildu", ha subratllat, perquè "Otegi pot anar pels carrers de Barcelona traient pit".





Així mateix, Rivera ha acusadoa Sánchez de no haver defensat la posició dels advocats de l'Estat, fiscals i jutges en defensa del jutge Llarena i de les euroordres. "Vostès no han estat valents per defensar que són assetjats pel separatisme, i han anat a Europa i han callat", va afirmar Rivera, que ha advertit que la seva formació no votarà el proper Comissari de Justícia de la UE si no es compromet a reformar l'euroordre.