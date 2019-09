Més de cinc milions d'espanyols pateix migranya

La migranya afecta entre un 12 i un 13 per cent de la població, el que significa que més de 5 milions d'espanyols la pateixen, sent la malaltia neurològica més prevalent a nivell nacional, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) .





El 12 de setembre és el Dia Mundial d'Acció contra la Migranya, "una data per recordar que la migranya és molt més que un mal de cap: és una malaltia neurològica molt discapacitant, amb una alta prevalença, amb un gran impacte en la vida dels pacients i, malgrat això, és encara una malaltia infradiagnosticada i insuficientment tractada i reconeguda ", ha assenyalat la doctora Sonia Santos, coordinadora del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia.













L'últim Estudi de la Càrrega Global de les Malalties (Global Burden of Disease Survey -GBD-) ha posat de manifest que la migranya és la sisena malaltia més prevalent a tot el món. A més, segons dades de la SEN, aproximadament el 80 per cent de les persones que pateixen aquesta malaltia a Espanya són dones, generalment en edats compreses entre els 20 i 40 anys.





La migranya és una cefalea primària, els episodis de dolor -sense el tractament adequat- solen durar més de quatre hores. El dolor, de caràcter pulsatiu, és d'intensitat moderada o severa, es localitza habitualment en un únic costat del cap, i pot anar associat a nàusees i / o vòmits, fotofòbia i / o fonofòbia.





"Els símptomes de la migranya exerceixen un gran impacte en el funcionament diari de les persones que la pateixen, tant en aspectes físics, emocionals i socials, com amb la família, el treball i les relacions socials. També és una malaltia amb freqüents comorbiditats entre les que destaquen l'ansietat, depressió, dolor crònic ... entre d'altres ", ha comentat la doctora Sonia Sants.





Tal com afirmen des de la SEN, 1,5 milions de persones pateixen migranya crònica i, aproximadament, a l'any, un 3 per cent dels pacients amb migranya episòdica passen a patir una migranya crònica. Així, més del 50 per cent de les persones amb migranya presenten un grau de discapacitat greu o molt greu, sent la discapacitat molt greu per gairebé el 70 per cent dels que pateixen migranya crònica.





Per això, la doctora Santos ha ressaltat que "el diagnòstic precoç de la migranya és indispensable per millorar la situació funcional, així com reduir les comorbiditats i la pèrdua de qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia". Per contra, el retard en el diagnòstic impedeix el seu tractament en les fases inicials de la malaltia i pot provocar un important agreujament de la mateixa.





No obstant això, els resultats de l'enquesta de l'Atles de Migranya 2018 mostren que el 75 per cent de les persones amb migranya triga més de 2 anys a ser diagnosticats. "Entre les principals raons del retard diagnòstic destaquen el fet que el pacient no consulta per la seva malaltia fins que el dolor es cronifica. A més, moltes cefalees primàries comparteixen trets clínics similars, i els símptomes d'un atac de migranya varien considerablement entre les persones que els pateixen, de manera que el diagnòstic dels diferents tipus dels mals de cap pot no ser fàcil ", ha assenyalat Sants.





BAIX DIAGNÒSTIC





Segons dades de la SEN, fins a un 25 per cent dels pacients que pateixen migranya mai ha consultat per la seva malaltia amb el metge i un 50 per cent abandona el seguiment després de les primeres consultes. Una situació que fa que aquesta malaltia estigui infratractada i que porti a que més del 50 per cent dels pacients es automediquen amb analgèsics sense recepta, la qual cosa pot actuar com a desencadenant de la cronificació de la migranya.





"La migranya és una malaltia de difícil maneig que necessita realitzar de forma freqüent ajustos en el seu tractament. A més, en determinades ocasions, pot resultar complicat obtenir resultats satisfactoris a curt termini", ha explicat la neuròloga.





No obstant, ha assegurat que actualment hi ha diverses possibilitats terapèutiques per al tractament dels atacs de migranya i per a la seva prevenció, si bé l'elecció d'un o altre tractament ha de ser individualitzada, en funció de les característiques de cada pacient.





"Tot pacient amb migranya crònica o aquells pacients amb migranya episòdica amb més de 3 crisi al mes, han de rebre tractament preventiu. En tot cas, el tractament farmacològic s'ha de combinar sempre amb pautes d'estil de vida i rutines, com, per exemple, millorar la qualitat del son, evitar l'obesitat i el sedentarisme ", ha apuntat Sants.