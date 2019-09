Un tribunal d'Escòcia declara il·legal la suspensió del Parlament britànic

El màxim tribunal d'apel·lacions d'Escòcia ha sentenciat aquest dimecres que la suspensió parlamentària que va sol·licitar el Govern de Boris Johnson, que va començar dimarts de matinada i durarà fins al 14 d'octubre, és "il·legal", encara que la decisió final queda en mans del Tribunal Suprem.





MÉS INFORMACIÓ El Tribunal Superior de Londres avala la suspensió parlamentària de Boris Johnson





La sentència en tomba una altra d'una instància inferior que la setmana passada va dictaminar que Johnson no havia incomplert la llei i és contrària també a l'opinió del Tribunal Superior de Londres, que també va resoldre divendres passat a favor del Govern.





La decisió de la cort escocesa, no obstant això, no implica la represa de l'activitat parlamentària, que queda pendent del que pugui decidir el Suprem en una sèrie de vistes que començaran dimarts vinent, segons la cadena BBC.





L'oposició ha condemnat en bloc el tancament del Parlament pel moment que s'ha triat, quan queda un mes i mig de la data marcada perquè el Regne Unit abandoni la UE. Per aquest motiu, es va aprovar en pocs dies una llei que insta Johnson a sol·licitar una pròrroga del Brexit per evitar que hi hagi un divorci sense acord el 31 d'octubre.