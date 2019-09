Mas, disposat a tornar

Artur Mas està disposat a prendre les regnes del procés en detriment del president de la Generalitat, Quim Torra, ja que considera que va ser ell mateix qui va iniciar l'auge del moviment independentista.













La inhabilitació de Mas finalitza al febrer de 2020 i, segons fonts pròximes, ja ha iniciat reunions amb empresaris i antics càrrecs de partit per acostar posicions i escoltar les seves propostes.





La Diada de l'11 de setembre, amb un seguiment massiu però menys concorregut que en anys anteriors, ha servit per visibilitzar que hi ha certes discrepàncies en el si de l'independentisme català, cosa que Mas creu que pot rectificar per tal de cohesionar el secessionisme i buscar un camí en comú que deixi enrere les diferències legítimes de cada formació política.





Per tot això, Mas es planteja tornar a presentar-se com a candidat a president de la Generalitat. De moment, tan sols sondeja quins suports té i, en els pròxims mesos, prendrà una decisió en ferm.





Mas té en compte que va convocar i va organitzar la consulta del 9 de novembre de 2014, per la qual cosa ha estat inhabilitat, i estaria disposat a apartar Quim Torra per intentar presidir ell la Generalitat en cas que hi hagi eleccions el 2020.