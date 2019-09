Es mantenen en 214 els afectats per listeriosi

La Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia informa que aquest dimecres no s'ha declarat cap cas nou d'infecció per Listeria monocytogenes, de manera que el nombre d'afectats es manté en 214. A més, els cultius del nadó que estava en estudi han estat negatius, per la qual cosa es descarta la infecció.













La Junta ha confirmat en un comunicat que el nombre de casos confirmats es manté en 214, "el que reafirma que el brot està en fase de remissió des del dia 23 d'agost".





La distribució per províncies del nombre de casos confirmats mostra que el brot es concentra a la província de Sevilla, amb 175 casos el que suposa el 82 per cent del total, seguit de Huelva (17), Cadis (onze), Màlaga (sis) i Granada (cinc).





El nombre total de pacients ingressats als hospitals públics, concertats i privats és de 32 (34 el dia anterior). De les 32 persones ingressades, 14 són dones embarassades (15 el dia anterior).





En el cas dels hospitals públics el nombre de pacients ingressats amb infecció confirmada o amb sospita d'infecció és de 29 (el dia anterior 31). D'ells 14 són dones embarassades (igual que el dia anterior).





Igual que el dia anterior, dues persones són a la Unitat de Cures Intensives (UCI). No hi ha hagut avortaments, ni nounats nous amb infecció ni morts. La majoria d'ells, un total de 20, estan ingressats en hospitals de Sevilla (22 el dia anterior); un a Huelva, cinc a Cadis, dos a Màlaga, un a Granada i cap a Almeria, Còrdova i Jaén.





El nombre de pacients hospitalitzats en els hospitals privats i concertats dimecres és de tres (igual que el dia anterior). No hi ha dones embarassades ingressades, mentre que un pacient està a l'UCI (igual que el dia anterior). No hi ha avortaments, nounats infectats ni morts. En total, dos pacients estan ingressats en hospitals de Sevilla i un a Cadis.