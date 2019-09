Demanen 8.300 docents més a Catalunya per recuperar els nivells anteriors a les retallades

El sindicat UstecStes ha xifrat aquest dijous en 8.300 els docents necessaris per disposar de la mateixa capacitat de servei que el 2010, i ha urgit a augmentar també el personal de suport educatiu en tots els centres.









En roda de premsa, el portaveu de UstecStes, Ramon Font, ha considerat "propagandístic" que la Conselleria d'Educació de la Generalitat proclami que hi ha menys alumnes i més docents, i ha retret que en anys de creixement econòmic no s'hagin aprovat pressupostos per revertir les retallades educatives.





Ha considerat un "desastre absolut" que en temps de creixement econòmic s'hagi optat per la contenció pressupostària, i s'ha preguntat què passarà llavors si arriba una altra recessió.





Ha explicat que d'aquests 8.300 docents que falten segons el parer del sindicat, 3.200 docents són de la recuperació de la segona hora lectiva del professorat; 690 per a la cobertura de les dues hores lectives al professorat de més de 55 anys; 500 per la conversió dels terços de jornada a mitja jornada, i 4.390 per a reduir ràtios en els centres.





Font ha remarcat que si la inversió educativa en educació fos la que estipula la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), del 6% del PIB, el pressupost del departament s'hauria de triplicar i arribar als 15.000 milions d'euros.