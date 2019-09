L'Ajuntament de Barcelona ha començat a sancionar les empreses de vehicles de mobilitat personal d'ús compartit (VMP) o 'sharing' que operen a la ciutat sense llicència, en un dispositiu que també decomissarà els vehicles estacionats en espais reservats a altres serveis.





Font: Ajuntament de Barcelona





En una roda de premsa aquest dijous, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha explicat que, en només un dia, la Guàrdia Urbana ha tret del carrer 17 patinets i 16 cadires elèctriques de lloguer, ja que no hi ha cap zona regulada a l'espai públic en què puguin aparcar aquests vehicles.





El consistori ha explicat que la Guàrdia Urbana actua en compliment de l'Ordenança d'ús de les vies i espais públics, intensificant el control de l'estacionament de VMP com els patinets d'ús compartit, així com del seu ús per part dels usuaris.





Alarcón ha detallat que en els sis primers mesos de 2019 s'han posat prop de 1.500 multes per aparcar incorrectament, el doble que en tot 2018, i que des del 16 d'agost fins ara s'ha posat la mateixa quantitat: "No serà una actuació d'un dia. Continuarem fins que deixin d'actuar en l'espai públic".





"Hi ha 25 empreses de 'sharing' de patinets interessades a la ciutat. És inassumible. Vam acordar amb elles que no operessin fins que tinguéssim una normativa, però dues d'elles no han complert amb el pacte", i ha dit que una de les que no ha acatat és de cadires de rodes compartides, un servei que no s'autoritzarà mai, en les seves paraules.





Al DIPÒSIT MUNICIPAL





Les sancions són per a les empreses els patinets s'aparquen en l'espai públic, i els vehicles que es decomissen es traslladen a un dipòsit municipal del qual no els podran recuperar fins que el sector es reguli a la ciutat o fins que el dicti un jutge, ja que l'Ajuntament pot decidir si els torna, ha assegurat.





A preguntes dels mitjans, ha explicat que les empreses que sí que estan respectant l'acord tenen crítiques per la situació, i ha assenyalat que, si poden introduir penalitzacions en el futur concurs per al servei regulat, ho faran per a les que no han respectat aquest acord.





En aquest sentit, també ha recordat que els conductors han de portar casc; estar registrats tenir assegurança; complir les normes de circulació corresponents al tipus de vehicle, i conduir per aquells espais que marca l'ordenança, així com les indicacions per a la seva estacionament.





REGULACIÓ DE PATINETS





El consistori ha subratllat que treballa en una regulació dels patinets compartits que pugui "estar en marxa" a l'abril de 2020, i ja s'ha reunit amb empreses operadores i preveu treballar en el marc del Pacte per la Mobilitat per presentar una primera proposta aquest mateix mes de setembre: "Hi ha bona predisposició de la majoria d'empreses".





Barcelona té una normativa "pionera" per regular la circulació de VMP a motor i de més de dues rodes, que es va aprovar en 2017 amb una modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles, i que ja va establir condicions per a l'ús de patinets , rodes elèctriques, segways i tricicles, entre d'altres.





Segons aquesta normativa, els patinets poden circular per carrils bici, les calçades zona 30 i els parcs, sempre respectant la prioritat dels vianants, adequant la velocitat al seu pas i sense maniobrar de manera que pugui posar en risc la seguretat de les persones, ha recordat el consistori.