Les sancions a les dues empreses de patinets elèctrics compartits que operen a la ciutat s'intensificaran a Barcelona, segons explica la Guàrdia Urbana, ja que incompleixen l'acord assolit amb la resta d'operadors de no instal·lar-se a la capital catalana fins que li regulació d'aquesta activitat entri en vigor.









La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha destacat que, amb aquesta intensificació de les sancions, volen "llançar un missatge molt contundent a aquestes dues empreses que estan operant de forma incorrecta en l'espai públic i incomplint el pacte que s'ha fet amb la resta d'empreses".





ENTRE 20 I 25 EMPRESES, A L'ESPERA DE LA REGULACIÓ





Ha assegurat que entre 20 i 25 empreses de 'sharing' de patinets elèctrics volen operar a la ciutat però han acordat esperar a la regulació, assumpte pel qual s'han reunit amb diverses d'elles de forma individual i han mantingut una primera reunió conjunta, amb una segona prevista per setembre.





Alarcón ha avançat que la regulació del patinet compartit serà previsiblement similar a la de l' 'sharing' de motos i bicis i ha destacat que hi ha "una petita diferència": les motos i les bicis ja tenien espais en què aparcar a la ciutat, una cosa que no passa amb els patinets.





S'ESPERA TENIR EL NOMBRE MÀXIM DE LLICÈNCIES A LA PRIMAVERA





Calculen que a la primavera tindran establert el nombre màxim de llicències i vehicles que podran donar-se a la ciutat, i ha explicat que, tot i que encara no està tancat, una possibilitat és convocar un concurs d'operadors, en un procés en el qual planteja que "les empreses que no han complert el tinguin més difícil que les que han complert, però sempre dins de la llei".





SANCIONS PER APARCAMENT





La Guàrdia Urbana ha interposat entre gener i juliol 1.448 denúncies a patinets per aparcar en llocs reservats a altres vehicles i serveis, i altres 200 més per lligar el vehicle a mobiliari urbà.





Alarcón ha assegurat que la denúncia per mal aparcament s'interposa contra l'empresa propietària del vehicle --algunes d'aquestes les redirigeixen després a l'últim usuari en utilizar-lo--, mentre que altres per incomplir la normativa al conduir-lo tramiten contra l'usuari.





L'Ordenança de Circulació preveu com han de circular els vehicles de mobilitat personal d'ús comercial a la ciutat: els conductors han de portar casc, els vehicles han d'estar registrats i tenir assegurança; han de complir amb les normes de circulació corresponents al tipus de vehicle, i han de circular pels espais adequats.





Els patinets elèctrics poden circular en carrils bici --tant si estan en calçada o en vorera--, en calçades de zones 30 --sempre que la velocitat màxima del vehicle superi els 20 quilòmetres per hora-- i per parcs a com a màxim 10 quilòmetres per hora, respectant la prioritat del vianant.





La regidora ha destacat que el Govern municipal està incrementant el control sobre l'espai públic "sobretot per afavorir el vianant", ordenant la resta d'elements i activitats que fan servir aquest espai.