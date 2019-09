El Museu de les Aigües, reconegut per la UNESCO

A partir d'aquest tercer trimestre del 2019, al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat passa a formar part de la Water Museums Global Network, una xarxa internacional que té com a objectiu conscienciar i promoure nous models de gestió més sostenibles. D'aquesta manera, es converteix en el primer museu d'Espanya a entrar en aquesta xarxa global que està sota el paraigua de la UNESCO.





La xarxa global de Museus de l'Aigua consolida la seva activitat en l'educació i la investigació, seguint el fixat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i les activitats del Programa Hidrològic Internacional (IHP) de la UNESCO. Creat el 1975, el IHP és l'únic pla intergovernamental dedicat a la investigació de l'aigua, la gestió dels recursos hídrics, l'educació en sostenibilitat i la conscienciació.





El Museu de les Aigües, que enguany celebra el seu 15 aniversari, està ubicat a les instal·lacions de la Central Cornellà d'Aigües de Barcelona, responsables del subministrament d'aigua de gran part de la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana i que s'han mantingut en funcionament de manera ininterrompuda des de 1909. el Museu té un ric patrimoni industrial i arquitectònic, en el qual destaca l'històric edifici modernista construït per l'arquitecte Josep Amargós o la recent reconstrucció de la cascada que Antoni Gaudí va dissenyar per a la Casa Vicens.





Actualment, la Xarxa Global està integrada per més de 60 institucions i té una audiència combinada d'aproximadament 5 milions de visitants per any. Cada institució membre té la seva pròpia visió i un enfocament divers i particular respecte a l'aigua, en relació amb les activitats educatives, culturals i científiques. A més, representen un patrimoni únic, mostrant les diferents cultures de l'aigua que s'han desenvolupat a tot el món: des oasi al desert fins camps en terrasses, molins d'aigua, vies fluvials, aqüeductes, fonts i artefactes de recollida de pluja.