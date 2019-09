Des que va arribar a la presidència del Govern, Quim Torra no s'ha caracteritzat per equilibrar el nivell de despesa de la Generalitat. Prova d'això és que en la decisió de conformar el seu equip de comunicació, el Molt Honorable ha ideat un equip d'assessors ampli i ben retribuït.





Un equip de nou persones treballa en el gabinet de comunicació de Presidència i són recompensats amb sous generosos. Repassem qui són els homes i dones encarregats de difondre els missatges del Govern a les ordres de Torra.









Antoni Molons







A la cúspide de l'equip de comunicació del Govern es troba Antoni Molons, qui ja fos un dels homes forts de la Generalitat durant l'època d'Artur Mas. Defenestrat del seu càrrec després de l'aplicació de l'article 155, ha estat vinculat tant per la Fiscalia com per testimonis durant el judici del 'procés' amb el "tal Toni" que va encarregar la cartelleria del referèndum il·legal.





Actualment ocupa el càrrec de Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, pel qual percep un sou anual de 89.452,92. Va ser restituït en el seu càrrec després dels comicis del 21 de desembre de 2017.





Anteriorment, va treballar a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals en el programa de desenvolupament i implementació de la TDT local a Catalunya. També ha estat assessor legal de municipis concessionaris de TDT.





Jaume Clotet





Jaume Clotet ostenta actualment el càrrec de director general de Comunicació del govern de Torra. Igual que Molons, va ser vinculat amb pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona amb l'organització del referèndum, fins al punt de ser vinculat al costat del secretari de Presidència de la Generalitat, Jaume Nin. Pel seu treball cobra un sou fixat actualment en 85.741,06 euros.





Ignasi Genovés





Actualment, Ignasi Genovés ostenta el càrrec de director general de Mitjans de Comunicació, pel qual rep un sou anual de 85.741,06 euros. Ocupa aquest càrrec des de juny de 2018.



Laura Morgades





Morgades és adjunta al Gabinet de comunicació de Torra des que va arribar al càrrec el juny de 2018 amb un sou de 68.605,26 euros.





Mònica Osàcar





Elsa Artadi va fitxar a la filla de Daniel Osàcar, extresorer de la desapareguda Convergència (CDC) i condemnat pel 'cas Palau', com a adjunta a càrrec de portaveu del Govern. En concret, va ser reciclada com "assessora en matèria de comunicació digital" amb una retribució anual de 64.821,90 euros.





No és la primera vegada que la Mònica Osàcar ocupa un càrrec públic en l'administració autonòmica. Abans de ser destituïda pel 155, va ser responsable de Publicitat Institucional del Departament de Presidència després de ser contractada el 2011 per Artur Mas. Anteriorment, també va treballar durant en l'últim govern de Jordi Pujol.





Joan Maria Piqué





Joan Maria Piqué, l'exassessor de Mas i Puigdemont i ara home de confiança de Torra, és el factòtum de l'acció exterior de la Generalitat. Com a coordinador internacional de comunicació i relacions públiques, Piqué percep un salari anual de 78.348,28 euros per difondre els missatges de l'independentisme a través del món.





Piqué s'ha caracteritzat per ser un fidel escuder de Puigdemont --fins al punt de sortir en tromba a criticar les primàries del PDeCat per seguir una línia continuista-- i va contactar amb Netflix per articular una peça documental que acabaria sent 'Dos Cataluñas' , la multipremiada obra sobre el 'procés'. Fins i tot ha arribat a proposar l'expresident com a Premi Nobel de la Pau.





Miriam Santamaria





Miriam Santamaría és la coordinadora de projectes en matèria de comunicació de l'equip de Torra. Es va incorporar al càrrec el febrer d'aquest any i té un sou de 35.462,50 euros.





Carles Segura





El passat mes de juliol, Carles Segura va ser nomenat Assessor en informació i Comunicació. Per aquest càrrec, cobra anualment 60.976,66 euros.





Anna Figueras





Figueras va ser durant anys una de les periodistes de TV3 que cobrien el dia a dia de la informació política del Parlament de Catalunya. Al juny de 2018, Torra va anunciar que la fitxava com a assessora del gabinet de comunicació --tot i que apareix com "assessora en l'àmbit social" al portal de sous públics de la Generalitat. Per aquest càrrec percep 76.146,92 euros anuals.