Un nou mort eleva a cinc les víctimes mortals pel temporal

Més de 3.000 efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, uns 1.000 dels Tres Exèrcits, lluiten per fer front als efectes de la Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'Atmosfera (DANA) que està deixant pluges torrencials i que han superat diversos rècord històrics de precipitació a la zona i que ha provocat fins al moment cinc morts, l'evacuació de 3.500 persones, 74 vies tallades, serveis ferroviaris cancel·lats i el tancament d'un aeroport.





Segons l'informe de situació facilitat pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en aquest moment, "encara que les dades poden canviar en qualsevol moment", està acreditat la mort de tres persones , dos a Albacete, una a Almeria i nombrosos ferits. Posteriorment, el Ministeri de l'Interior ha confirmat una altra víctima mortal, que va quedar atrapada a l'interior d'un vehicle en una rambla, sota l'aigua i el fang, en Jámula (Granada), en el punt quilomètric 50 de l'A-92.





Així, ha expressat en nom seu i en el del Govern en funcions el seu afecte i solidaritat amb tots els afectats i els seus condols als familiars dels morts.





Alhora ha agraït l ' "esforç i el compromís dels milers d'efectius" de la Unitat Militar d'Emergències, de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de Protecció Civil, Creu Roja i voluntaris que ofereixen protecció i auxili a les persones afectades.





"Tot i la dramàtiques situació, Espanya és un país ben preparat per atendre les emergències i els ciutadans han de tenir confiança", ha garantit.





Segons ha afegit, la DANA segueix elevant el nombre d'evacuats i desallotjats a casa amb més de 1.500 fins al matí de divendres, que després s'han incrementat en 2.000 en dos pedanies que estan sent evacuades pel possible desbordament controlat d'una presa l'embassament de Santomera a Múrcia.





El ministre ha explicat que aquestes evacuacions formen part de la "resposta normalitzada en una situació com aquesta", on la prevenció i el coneixement amb els mitjans satelitales permeten conèixer i actuar amb prevenció per evitar els danys, sobretot els personals, que puguin derivar-se de la mateixa.





Així mateix, ha informat que les classes han quedat suspeses en 82 municipis de Múrcia, Alacant i Almeria i que en l'actualitat hi ha 74 carreteres tallades, entre elles l'AP-7 a l'altura de Cartagena; l'autovia A-7 a Oriola, Cieza i Almeria.





La xarxa ferroviària en la seva totalitat està "fora de servei" a la regió de Múrcia i hi ha talls en les línies d'Alacant, en les línies de Madrid-Alacant, Alacant-Barcelona ia les línies entre València, així com la línia de Xàtiva fins a Oriola. Mentrestant, a aquestes hores està tancat l'aeroport de Múrcia.





CINC MORTS EN TOTAL





Les conseqüències més tràgiques del temporal han estat les cinc víctimes mortals que fins ara s'han cobrat les inundacions: dos germans ofegats en la localitat albaceteña de Caudete dijous passat, i tres persones aquest divendres a Almeria, Baza (Granada) i Redován (Alacant).









La tercera víctima ha mort a primera hora d'aquest divendres a Almeria en un vehicle atrapat en un túnel anegado per un important aiguat caigut en escassos minuts, segons ha confirmat l'Ajuntament de la capital en les xarxes socials.





Es tractava de la tercera víctima mortal pel temporal dels últims dies al sud-est d'Espanya després de la mort aquest dijous de dos germans després de ser arrossegats en el seu cotxe per l'aigua a Caudete (Albacete).





Més tard s'ha trobat el cos de la quarta víctima mortal (un jove trobat a la rambla de Jámula, Baza) i s'ha registrat una cinquena a Redován (un home de 58 anys que ha mort en ser arrossegat per les aigües quan intentava travessar un carrer).









60 EVACUATS D'UN CÀMPING DE CABO DE GATA





D'altra banda, Bombers d'Almeria i agents de la Guàrdia Civil han procedit a evacuar al voltant de 60 persones que havien quedat atrapades al càmping de Cabo de Gata a conseqüència de les fortes pluges que han inundat la zona.









Els auxiliats, entre els quals es troben alguns menors i persones d'origen estranger, han estat traslladats fins al Palau de Congressos del Toyo. L'Ajuntament havia sol·licitat la col·laboració de la Legió, que ha estat activada, si bé finalment no ha actuat en l'evacuació.





MÚRCIA





El temporal ha obligat l'Ajuntament de Múrcia a reallotjar 45 veïns, mentre que la Policia Local manté tallades 83 carrers i els Bombers han atès 49 incidències, la de major rellevància un incendi que actualment afecta la planta de tractament de residus de Cañada Bella.





Així ho ha fet saber el consistori en el seu compte de Twitter, en què ha destacat que en les últimes 24 hores s'han registrat a Múrcia 195 litres per metre quadrat de precipitacions i, segons les previsions, fins a les 10.00 hores, es preveu recollir 8 litres per metre quadrat més





El riu no ha arribat a desbordar durant la nit, tot i que a la zona del Racó de Beniscornia l'aigua ha arribat als 6,54 metres tenint una altura de desbordament de 8,50 metres mentre que a Alquerías ha arribat als 5,72 metres amb una alçada de desbordament de 7,80 metres, tal com explica el consistori.





Així mateix, l'Ajuntament ha mobilitzat en les últimes 24 hores més de 1.250 efectius, entre policia, bombers, protecció civil, serveis socials, parcs i jardins, neteja i enllumenat públic. De fet, durant la nit, Serveis Socials ha reallotjat 45 persones entre els pavellons esportius habilitats, hotels i llocs d'acollida.





Per la seva banda, els serveis de neteja ha realitzat una important tasca de retirada de canyes acumulades en els ponts que bloquejaven el pas de l'aigua.





"Des de l'Ajuntament agraïm als murcians la prudència que estan tenint aquests dies el que facilita el treball de tots els serveis municipals", subratlla el consistori.





EL RIU SEGURA ES DESBORDA





El riu Segura s'ha desbordat a Orihuela (Alacant) a l'altura del barri de Sant Pere i en el pont del Rei, així com en les pedanies de Desamparados i Las Norias.





Així mateix, ha indicat que el Centre de Cooperació Operatiu Municipal (CECOPAL) ha ordenat habilitar un segon alberg provisional en el Seminari amb capacitat per a 100 persones, però que podria ampliar-se a 180.





En la zona, segons informa el servei de Climatologia de la Universitat d'Alacant, han caigut a la ciutat de la Vega Baixa més de 250 litres per m2 en el que portem de divendres.





Les pluges estan caient de forma torrencial a primera hora d'aquest divendres en algunes localitats de la Vega Baixa alacantina entre el Pilar de la Foradada i Oriola, on s'han registrat fins a 30 l/m2 en l'última hora i un acumulat de 120,6 l/m2 en les últimes sis i la intensitat va a més, segons Aemet.





689.000 ALUMNES SENSE CLASSE





Un total de 296 municipis de la Comunitat Valenciana han decidit suspendre les classes en la jornada d'aquest divendres a causa del temporal de fortes pluges, la qual cosa afecta a més de 689.000 alumnes.





A la província d'Alacant han cancel·lat l'activitat a les aules totes les poblacions amb centres escolars -122- pel que el balanç d'escolars sense classe supera els 284.000.





Pel que respecta a la demarcació de València, en 168 municipis, entre la ciutat de València, no hi ha classe, la qual cosa es tradueix en 390.000 alumnes afectats.





A Castelló, els alumnes que avui no han acudit als seus centres han estat sis: Almenara, Betxí, La Llosa, Moncofa, Nules i Vila-real. Hi ha aproximadament 150.000 alumnes afectats.





A la decisió de suspendre classes es van sumar les universitats de València i Alacant, la UV, la UPV, la UCV, la UA i la UMH.